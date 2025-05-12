От дедушки ушел: "кровавый Колобок" Суровикин сбежал из России (фото)

Генерал заметно похудел

Российский генерал Сергей Суровикин, также известный под кличками "генерал Армагеддон" и "кровавый Колобок", всплыл на публике. После неудачного бунта бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина он ушел в тень и до последних пор не отсвечивался.

Как сообщают российские пропагандистские каналы, занесло Суровикина аж в Алжир, где он якобы получил новую должность. Отмечается, что он стал "старшим в группе российских военных специалистов".

По сети распространились фотографии с мероприятий к 9 мая, когда российская делегация почтила память погибших в ходе Второй мировой войны алжирцев. Ранее член комитета российской Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщал, что Суровикин находится в Африке, но не называл точную локацию.

"По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом", — говорил он.

Сергей Суровикин

Как сообщалось ранее, Суровикин в октябре 2022 года был назначен командующим российской группировкой войск в Украине. Он стал известным в первую очередь тем, что использовал почти весь запас российских крылатых ракет на обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

В немилость он впал из-за близких связей с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. После того как "вагнеровцы" захватили Ростов и ряд других городов летом 2023 года, Суровикина отстранили, после чего он исчез.