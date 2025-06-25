Украина тоже делала что-то подобное: Кулеба объяснил, как Израиль заставил США ударить по Ирану

У Вашингтона не оставалось выбора

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в истории с бомбардировками Ирана пошел ва-банк и смог втянуть в это США. При этом что-то подобное Украина проводила во время Курской операции или операции "Паутина".

Об этом рассказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, в этой ситуации президента США просто поставили перед фактом.

"Ты просто начинаешь действовать и берешь на себя ответственность за последствия своих действий. А потом ты ставишь союзника перед выбором: "ты либо со мной, либо ты не со мной, но последствия всего происходящего будут на тебя возложены, хотя ты ничего и не сделал". Конкретно с Трампом была история очень простая", — сказал он.

Кулеба напомнил, что Нетаньяху пытался договориться о поддержке США, но Трамп публично говорил о переговорах и явно в это влезать не хотел. После этого Нетаньяху просто начал обстреливать Иран и Трампу оставалось лишь либо осудить Израиль, либо поддержать его, но таким образом, чтобы не влезать в большую войну.

"Под давлением искушения сыграть в большую игру и давления израильского лобби в его окружении, а он чрезвычайно предан Израилю, они нашли этот ход. Мы ударим, будет красиво, мы покажем силу Америки, но в войну по факту полноценно вступать не будем", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Кулеба говорил, что Путин вскоре может напасть на какую-то европейскую страну. Он отметил, что у России для этого остается немного времени.