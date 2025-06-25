У Путина остается немного времени: Кулеба рассказал, когда Россия может напасть на Европу

Для Москвы вскоре наступит момент "сейчас или никогда"

У России есть очень небольшой промежуток времени, чтобы начать военную операцию против одной из европейских стран. При этом для Владимира Путина такая операция необходима, чтобы продемонстрировать, что ни ЕС, ни НАТО никого защитить не сможет.

Об этом рассказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, для Кремля в ближайшие годы наступит момент "сейчас или никогда".

Он отметил, что в Европе это понимают, поскольку все чаще слышны заявления немецкой разведки о том, что Россия может напасть. При том, разведка Германии обычно не очень часто делает подобные заявления.

"Все называют один и тот же промежуток времени — в течение следующих пяти лет. Это условно 2030 год", — сказал Кулеба.

Дипломат отметил, что это можно объяснить тремя факторами: Путин будет готов к тому моменту, ЕС не завершит перевооружение и подойдет время его расширения. Кулеба напомнил, что в Евросоюзе есть свой аналог статьи 5 НАТО о коллективной обороне, а потому России нужно поторопиться провести атаку до того, как ему смогут ответить.

"Если Путин серьезно хочет продемонстрировать, что ни ЕС, ни НАТО коллективно никого не защищают, что каждый сам за себя, то он может себе позволить локальную военную операцию. И эти пять лет будут решающими, так как далее ему буден чрезвычайно дорого это делать", — добавил Кулеба.

Как сообщалось ранее, в России убеждены, что способны достичь существенного прорыва на фронте, а потому в ближайшем времени там стоит ожидать усиление давления. В НАТО прогнозируют, что лето 2025 для Украины будет тяжелым.