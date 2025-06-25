Украину может ждать своя "Столетняя война": Кулеба рассказал о пессимистичном сценарии

Ситуация в Восточной Европе может стать похожей на ситуацию на Ближнем Востоке

Даже если война между Россией и Украиной будет остановлена сейчас, то не факт, что она не разгорится с новой силой через условные десять лет. Отношение между двумя странами в этом плане могут стать более похожими на Столетнюю войну между Англией и Францией.

Об этом рассказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, он опасается того, что именно на такой сценарий нацелен Владимир Путин.

"Если открыть Википедию, то там написано "Столетняя война". Но это не значит, что они ежедневно проводили военные операции. Они там повоевали, потом 10 лет ничего не происходило, а потом опять начинают воевать. И воевали они до тех пор, пока все стороны не признали, что всё, тупик. Вот результат, мы тут останавливаемся и отказываемся от этого", — сказал Кулеба.

Дипломат напомнил, что именно когда Англия освободила ресурсы от войны, она начала превращаться в крупнейшую империю. При этом он выразил опасение, что Путин попробует превратить войну в аналог Столетней или во что-то напоминающее события современного Ближнего Востока.

"Страны существуют, развиваются, живут своей жизнью, но время от времени там вспыхивает война. Почему? Потому что мотивация воевать по разным историческим, политическим, экономическим, безопасностным причинам сохраняется. Не могут они принять существование один одного", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Кулеба говорил, что Путин вскоре может напасть на какую-то европейскую страну. Он отметил, что у России для этого остается немного времени.