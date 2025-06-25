Україна теж робила щось подібне: Кулеба пояснив, як Ізраїль змусив США вдарити по Ірану

Вашингтон не мав вибору

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в історії з бомбардуваннями Ірану пішов ва-банк і зміг втягнути в це США. При цьому щось подібне Україна проводила під час Курської операції чи операції "Павутина".

Про це розповів колишній глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, у цій ситуації президента США просто поставили перед фактом.

"Ти просто починаєш діяти і береш на себе відповідальність за наслідки своїх дій. А потім ти ставиш союзника перед вибором: "ти або зі мною, або ти не зі мною, але наслідки всього, що відбувається, будуть на тебе покладені, хоча ти нічого і не зробив". Конкретно з Трампом була історія дуже проста", — сказав він.

Кулеба нагадав, що Нетаньяху намагався домовитися про підтримку США, але Трамп публічно говорив про переговори і вочевидь у це влазити не хотів. Після цього Нетаньяху просто почав обстрілювати Іран і Трампу залишалося лише засудити Ізраїль, або підтримати його, але таким чином, щоб не влазити у велику війну.

"Під тиском спокуси зіграти у велику гру та тиску ізраїльського лобі в його оточенні, а він надзвичайно відданий Ізраїлю, вони знайшли цей хід. Ми вдаримо, буде красиво, ми покажемо силу Америки, але у війну за фактом повноцінно вступати не будемо", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Кулеба говорив, що Путін незабаром може напасти на якусь європейську країну. Він зазначив, що у Росії для цього залишається небагато часу.