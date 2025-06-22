США ударили по Ирану самими дорогими бомбардировщиками в мире: что известно об этих "невидимках" (фото)

По состоянию на 2025 год Штаты имеют 19 таких бомбардировщиков

Соединенные Штаты Америки для ударов по ядерным объектам Ирана применили свои малозаметные, тяжелые стратегические бомбардировщики B-2. Они предназначены, в том числе, для прорыва плотной обороны ПВО и являются самыми дорогими самолетами в мире и в истории авиации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю создания бомбардировщика Northrop B-2 Spirit (сокращенно — В-2), а также о его характеристиках и стоимости. Известно, что по состоянию на 2025 год Воздушные силы США имеют 19 B-2 на вооружении.

Отметим, что вечером 21 июня стало известно о вылете В-2 со своей базы в Миссури. А позже Reuters со ссылкой на американского чиновника написал, что США нанесли удары бомбардировщиками B-2 по ядерным объектам Ирана.

B-2 Spirit — что о нем известно

Это американский малозаметный стратегический бомбардировщик, построенный по схеме "летающее крыло"., которая увеличивает возможность увеличения скорости полета.

Предназначен для прорыва плотной ПВО противника и доставки обычной или ядерной бомбовой нагрузки. Для обеспечения малозаметности на самолете широко использованы стелс-технологии: самолет покрыт радиопоглощающими материалами, созданный по аэродинамической схеме "летающее крыло", реактивные струи двигателей экранируются

Этот самолет начали создавать еще в 1979 году по программе "Advanced Technology Bomber" (ATB). После оценки проектов конкурс ATB был сокращен до двух команд — Northrop/Boeing и Lockheed/Rockwell, каждая команда получила контракт на дальнейшие исследования.

B-2 Spirit. Фото: U.S. Air Force

Проект Northrop получил обозначение B-2 с именем Spirit. Дизайн самолета был изменен в середине 80-х годов, что задержало первый полет на два года и заставило потратить еще 1 млрд. долларов США на программу разработки. К 1989 году на разработку бомбардировщика было израсходовано в общей сложности 23 млрд долларов США.

Впервые B-2 показали общественности 22 ноября 1988 г. на заводе ПС № 42 в Палмдейле, Калифорния, где его и собрали. Первый публичный полет состоялся 17 июля 1989г.

Характеристики В-2

Этот бомбардировщик имеет возможность нести различные типы бомб. К ним относятся обычные и ядерные, а также крылатые ракеты

Экипаж: 2 человека;

Размах крыла: 52,42 м;

Длина: 21,03 м;

Высота: 5,18 м;

Площадь крыла: 460 м²;

Масса: пустого: 72 575 кг;

Как устроен B-2 Spirit. Фото: Википедия

Максимальная взлётная масса: 152 634 кг;

Ядерное оружие: 16 х В61-11 или 16 х B83;

Обычные бомбы: 80 х Mk.82 или 16 х Mk.84 или 36 кассетных бомб х CBU-87/CBU-89 GATOR;

Высокоточное оружие: 8 х GBU-27 или AGM-154 JSOW или 12 х JDAM;

Крылатые ракеты: 16 х AGM-158 JASSM.

B-2 Spirit во время дозаправки над Тихими океаном. Фото: Википедия

Стоимость бомбардировщика

Цена бомбардировщика B-2 Spirit составляет около 2,1 млрд долларов за одну единицу. Высокая стоимость самолёта главным образом обусловлена сокращением его закупок.

B-2 является самым дорогим самолетом в мире и, по всей вероятности, самым дорогим самолетом в истории авиации.

Бомбардировщик B-2 Spirit. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 июня президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил план атаки американских войск на Иран.