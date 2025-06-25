В этом никто не заинтересован: Фесенко назвал самый худший сценарий войны Израиля с Ираном

Этот сценарий давно обсуждается и он привел бы к эскалации ситуации

Если Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытается заблокировать Ормузский пролив и перекрыть поток танкеров из Персидского залива — это, прежде всего, ударит по самому Ирану, лишив его поступлений от продажи нефти Китаю.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, почему это может стать самым худшим сценарием войны Израиля с Ираном.

— Этот сценарий давно обсуждается и это был бы самый плохой сценарий, это точно была бы эскалация войны. Но если исходить из рациональной логики, сейчас для иранского руководства главное — не "священная война" против США и Израиля, а сохранение режима — война может имитироваться. Постепенно будут [делаться] шаги к прекращению этой войны, чтобы сохранить режим, — говорит политолог.

По его мнению, этому будут способствовать и внешние игроки — от Москвы до Пекина.

— Китай не заинтересован в том, чтобы произошло перекрытие Ормузского пролива, потому что покупает иранскую нефть и больше всего пострадает. Иран тоже от этого пострадает, потому что это будет удар по главным поступлениям валюты. Это может еще больше ослабить иранскую экономику, которая и так находится в критическом состоянии, — продолжает политический эксперт.

По его словам, Россия тоже может способствовать снижению эскалации, поскольку для Путина приоритет номер один — не конфликтовать с Трампом.

— Даже реакция Штатов на посты Медведева о ядерном оружии и то, что Медведев вынужден был оправдываться и скорректировать свою позицию и заявить, что Россия не будет способствовать предоставлению Ирану ядерного оружия очень показательна. Думаю, Кремль четко понял, что не стоит играть, а нужно сохранять конструктивную коммуникацию с Трампом. Но вместе с тем нужно как-то помочь своему союзнику, чтобы он выжил в этой ситуации. А как помочь? Содействовать усилиям Трампа в прекращении этой войны, — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", может ли Трамп завершить войну России против Украины по иранскому сценарию.