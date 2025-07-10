Озеро в Ворзеле превращается в болото: громада бьет тревогу (фото, видео)

Ворзельское озеро зарастает камышом, превращается в болото и теряет туристическую привлекательность.

Уже давно не самый чистый водоем Киевщины — озеро в поселке Ворзель Бучанской городской громады. Местные жители за состояние озера сражаются не один год. Еще несколько лет назад Ворзельское озеро было на грани уничтожения. Водоросли сковали дно, источники заилились, а сам водоем – превращался в болото. Но благодаря инициативе общества его удалось спасти: озеро почистили, источники ожили, берег облагородили. Но сейчас проблема возвращается.

На нее обратил внимание общественности староста Ворзеля Вячеслав Преподобный. Он публично обратился к директору КП "Бучазеленстрой" Виктору Галущаку с требованием привести озеро в порядок: "Водоем сейчас зарастает камышом. Береговая зона заброшена. Прошу, именно пока прошу, выполните свои непосредственные обязанности по очистке озера и наведению порядка в береговой зоне".

Ворзельское озеро — когда-то жемчужина, ныне заброшенный водоем

Озеро без присмотра

На состояние озера неоднократно обращали внимание и другие местные жители. В апреле Александр Горбенко опубликовал фото воды, переполненной водорослями, и написал: "Такого еще никогда не было".

Грязная, темная вода Ворзельского озера, покрытая водорослями

"Такого еще не было", — говорят местные

Юлия Полянская в июне писала, что инициативная группа жителей подавала в горсовет Бучи семь обращений. "В настоящее время озеро находится в ужасном состоянии, вода черная, берег захламлен, нет даже мусорных баков!", — возмущается женщина. Причин такого состояния озера несколько, объясняет в комментариях к сообщению старосты Людмила Матешко. "Озеро превратилось в стоячий водоем из-за заиления источников и уничтожения утечки. Дно заросло водорослями. Его нужно капитально чистить, но это совсем не нравится ресторану, да и средств потянет не мало. Поэтому имеем болото", — констатирует местная жительница.

Еще до полномасштабного вторжения дно Ворзельского озера было покрыто водорослями настолько густо, что источники почти исчезли. Ситуация изменилась после того, как община собрала более 250 подписей. Тогда озеро удалось спасти.

Ворзельское озеро в 2015 году

Стоит отметить, что раньше ходили слухи о канализационных сливах в озеро. Однако санитарная служба это опровергла: вода пригодна для купания, оба ресторана имеют централизованную канализацию. В одном из них установлено насосное оборудование, которое перекачивает стоки на очистные сооружения.

Ворзель с начала XX века завоевал репутацию курорта благодаря уникальным климатическим условиям, положительно влияющим на сердечно-сосудистую и нервную системы. Его называли "украинским Кисловодском" — именно так охарактеризовали поселок академики Николай Стражеско, Борис Маньковский и профессор Феофил Яновский. В межвоенные годы здесь действовали десятки санаториев, где использовали современные методы лечения, в частности, климатотерапию, озокерит, физиотерапию и водные процедуры.

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