Озеро у Ворзелі перетворюється на болото: громада б’є на сполох (фото, відео)

Ворзельське озеро заростає очеретом, перетворюється на болото й втрачає туристичну привабливість

Вже давно не найчистіша водойма Київщини — озеро в селищі Ворзель Бучанської міської громади. Місцеві мешканці за стан озера борються не один рік. Ще кілька років тому Ворзельське озеро було на межі знищення. Водорості скували дно, джерела замулились, а сама водойма – перетворювалась на болото. Та завдяки ініціативі громади її вдалося врятувати: озеро почистили, джерела ожили, берег облагородили. Але нині проблема повертається.

На неї звернув увагу громадськості староста Ворзеля Вячеслав Преподобний. Він публічно звернувся до директора КП "Бучазеленбуд" Віктора Галущака з вимогою привести озеро до ладу: "Водойма зараз заростає очеретом. Берегова зона занедбана. Прошу, саме поки прошу, виконайте свої безпосередні обов'язки з очищення озера і наведення ладу берегової зони".

Ворзельське озеро — колись перлина, нині занедбана водойма

Озеро без догляду

На стан озера неодноразово звертали увагу й інші місцеві мешканці. У квітні Олександр Горбенко опублікував фото води, яка переповнена водоростями та написав "Такого ще ніколи не було".

Брудна, темна вода Ворзельського озера, вкрита водоростями

"Такого ще не було", - кажуть місцеві

Юлія Полянська в червні писала, що ініціативна група мешканців подавала до міськради Бучі сім звернень. "Наразі озеро знаходиться в жахливому стані, вода чорна, берег захаращений, немає навіть баків для сміття!", — обурюється жінка. Причин такого стану озера кілька, пояснює в коментарях до допису старости Людмила Матьошко. "Озеро перетворилось на стоячу водойму через замулення джерел і знищення витоку. Дно заросло водоростями. Його треба капітально чистити, але це зовсім не подобається ресторану, та й коштів потягне не мало. Тому маємо болото",- констатує місцева мешканка.

Ще до повномасштабного вторгнення дно Ворзельського озера було вкрито водоростями настільки густо, що джерела майже зникли. Ситуація змінилась після того, як громада зібрала понад 250 підписів. Тоді озеро вдалось врятувати.

Ворзельське озеро в 2015 році

Варто зазначити, що раніше ходили чутки про каналізаційні зливи в озеро. Проте санітарна служба це спростувала: вода придатна для купання, обидва ресторани мають централізовану каналізацію. У ресторані, зокрема, встановлене насосне обладнання, яке перекачує стоки на очисні споруди.

Ворзель із початку XX століття здобув репутацію курорту завдяки унікальним кліматичним умовам, що позитивно впливають на серцево-судинну й нервову системи. Його називали "українським Кисловодськом" — саме так охарактеризували селище академіки Микола Стражеско, Борис Маньковський та професор Феофіл Яновський. У міжвоєнні роки тут діяли десятки санаторіїв, де використовували сучасні методи лікування, зокрема кліматотерапію, озокерит, фізіотерапію та водні процедури.

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