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Сейчас там негде яблоку упасть: уникальное глицериновое озеро вызвало небывалый ажиотаж среди украинцев (фото, видео)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Белое озеро - одно из самых популярных мест отдыха в Ровенской области Новость обновлена 04 июля 2025, 16:22
Белое озеро - одно из самых популярных мест отдыха в Ровенской области. Фото Коллаж "Телеграф"

Это глицериновое озеро известно и популярно среди туристов

Белое озеро — уникальный природный водоем с глицериновой водой, который расположен в Ровенской области. Это место находится за 170 километров от областного центра, однако о нем знают далеко за пределами области. А сейчас в разгар лета в этой локации негде яблоку упасть — отдыхающих очень много.

"Телеграф" расскажет, чем такое особенное это Белое озеро, как туда добраться и сколько стоит аренда жилья для приезжих.

Белое озеро — в чем его особенность?

Главной особенностью Белого озера является его уникальная глицериновая вода, которую даже называют целебной. Люди, которые там отдыхают, любят этот водоем за то, что вода в нем очень мягкая, чистая и шелковистая.

Белое озеро
Белое озеро на Ровенщине

Как пишет Википедия, Белое озеро — единственный на всю Украину водоем, в котором настолько повышен уровень глицерина. Среди местных жителей ходят легенды о целебных свойствах озера. А отдыхающие рассказывают в соцсетях, что купание в озере помогает в лечении кожных заболеваний.

Еще одно преимущество Белого озера — оно находится в полесском лесу, среди чистой природы и свежего воздуха. Вода в озере чистая и напитанная от корней деревьев и растений. К тому же большая часть озера от берега — это мель, так что здесь удобно отдыхать с детьми.

Белое озеро на Ровенщине
Белое озеро на Ровенщине

Где находится и как добраться?

Белое озеро расположено в лесу в Варашком районе Ровенской области. Рядом с ним есть два села — Бельская воля и Рудка — через них и предстоит туда добиться.

Лучше всего ехать своим авто — от Ровно это 170-173 километра по трассе Е373, повернув в Полицах на Т1808 и затем в направлении Старой Рафаловки. Туристов призывают быть готовыми, что последние 25 километров по сельским дорогам могут быть разбиты и с ямами. Однако отдых на Белом озере точно того стоит.

Белое озеро на Ровенщине
Отдых на Белом озере на Ровенщине

Также к Белому озеру можно добраться маршрутками из Ровно и Вараша. До полномасштабной войны из Ровно к Белому озеру были специальные маршруты в летний период. Однако сейчас нужно уточнять на автостанции "Чайка", ездят ли такие маршрутки.

Можно доехать маршруткой из Ровно в Вараш, а уже оттуда прямыми автобусами — до села Рудка или же прямиком на Белое озеро. Час в пути от Вараша к озеру — примерно час-полтора.

Цены на ночевку на Белом озере

Чаще всего отдых на Белом озере выбирают те, кто любит ночевать в палатках. Там для этого есть все условия — оборудованный кемпинг, вода, аренда мангалов и прочее.

Однако есть и туристические базы, где за небольшую плату можно заночевать в более комфортных условиях. Так, на озере есть реабилитационно-оздоровительный комплекс "Белое озеро", принадлежащий Ровенской АЭС, который открыт для всех при наличии мест.

Белое озеро цены
Цены на ночевку и услуги в комплексе "Белое озеро" Ровенской АЭС
комплекс "Белое озеро" РАЭС
Оздоровительный комплекс "Белое озеро" Ровенской АЭС

Также на берегу озера работает турбаза "Холодок", которая предлагает в аренду домики на компании людей. Цена домика на компанию из 6 людей составляет 3000 грн/сутки, есть также номер за 2500 грн/сутки. Аренда однокомнатного домика на 2-3 людей составляет 1500 грн/сутки. Учитывайте, что цены на ночевку могут меняться — в будни дешевле, а в выходные обычно дороже. Бронировать номера и домики нужно заранее.

турбаза "Холодок" на Белом озере
Цены на услуги турбазы "Холодок"
турбаза "Холодок" на Белом озере
Номера на турбазе "Холодок"

Отдых на Белом озере подойдет для тех, кто любит чистую воду, красивую природу и тишину вдали от городской суеты. Как показали первые теплые дни в это лето — Белое озеро вызвало небывалый ажиотаж среди украинцев. Отдыхают там не только местные, но и туристы с разных областей Украины и даже из-за границы.

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Теги:
#Ровенская область #Туризм #Отдых #Белое озеро