Сейчас там негде яблоку упасть: уникальное глицериновое озеро вызвало небывалый ажиотаж среди украинцев (фото, видео)
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Это глицериновое озеро известно и популярно среди туристов
Белое озеро — уникальный природный водоем с глицериновой водой, который расположен в Ровенской области. Это место находится за 170 километров от областного центра, однако о нем знают далеко за пределами области. А сейчас в разгар лета в этой локации негде яблоку упасть — отдыхающих очень много.
"Телеграф" расскажет, чем такое особенное это Белое озеро, как туда добраться и сколько стоит аренда жилья для приезжих.
Белое озеро — в чем его особенность?
Главной особенностью Белого озера является его уникальная глицериновая вода, которую даже называют целебной. Люди, которые там отдыхают, любят этот водоем за то, что вода в нем очень мягкая, чистая и шелковистая.
Как пишет Википедия, Белое озеро — единственный на всю Украину водоем, в котором настолько повышен уровень глицерина. Среди местных жителей ходят легенды о целебных свойствах озера. А отдыхающие рассказывают в соцсетях, что купание в озере помогает в лечении кожных заболеваний.
Еще одно преимущество Белого озера — оно находится в полесском лесу, среди чистой природы и свежего воздуха. Вода в озере чистая и напитанная от корней деревьев и растений. К тому же большая часть озера от берега — это мель, так что здесь удобно отдыхать с детьми.
Где находится и как добраться?
Белое озеро расположено в лесу в Варашком районе Ровенской области. Рядом с ним есть два села — Бельская воля и Рудка — через них и предстоит туда добиться.
Лучше всего ехать своим авто — от Ровно это 170-173 километра по трассе Е373, повернув в Полицах на Т1808 и затем в направлении Старой Рафаловки. Туристов призывают быть готовыми, что последние 25 километров по сельским дорогам могут быть разбиты и с ямами. Однако отдых на Белом озере точно того стоит.
Также к Белому озеру можно добраться маршрутками из Ровно и Вараша. До полномасштабной войны из Ровно к Белому озеру были специальные маршруты в летний период. Однако сейчас нужно уточнять на автостанции "Чайка", ездят ли такие маршрутки.
Можно доехать маршруткой из Ровно в Вараш, а уже оттуда прямыми автобусами — до села Рудка или же прямиком на Белое озеро. Час в пути от Вараша к озеру — примерно час-полтора.
Цены на ночевку на Белом озере
Чаще всего отдых на Белом озере выбирают те, кто любит ночевать в палатках. Там для этого есть все условия — оборудованный кемпинг, вода, аренда мангалов и прочее.
Однако есть и туристические базы, где за небольшую плату можно заночевать в более комфортных условиях. Так, на озере есть реабилитационно-оздоровительный комплекс "Белое озеро", принадлежащий Ровенской АЭС, который открыт для всех при наличии мест.
Также на берегу озера работает турбаза "Холодок", которая предлагает в аренду домики на компании людей. Цена домика на компанию из 6 людей составляет 3000 грн/сутки, есть также номер за 2500 грн/сутки. Аренда однокомнатного домика на 2-3 людей составляет 1500 грн/сутки. Учитывайте, что цены на ночевку могут меняться — в будни дешевле, а в выходные обычно дороже. Бронировать номера и домики нужно заранее.
Отдых на Белом озере подойдет для тех, кто любит чистую воду, красивую природу и тишину вдали от городской суеты. Как показали первые теплые дни в это лето — Белое озеро вызвало небывалый ажиотаж среди украинцев. Отдыхают там не только местные, но и туристы с разных областей Украины и даже из-за границы.
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