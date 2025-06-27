Не каждый дойдет: на Подолье можно увидеть украинские фьорды (фото, видео)

Здесь река Тернава словно рассекает камень, образуя пейзажи, похожие на норвежские.

Это место – не для случайных туристов. Недалеко от раскрученных Каменец-Подольского и невероятной Бакоты лежит каньон реки Тернава. Эти места выглядят как римейк норвежских фьордов между холмами Подолья.

Узкая река Тернава прорезает склоны недалеко от села Врубловцы и Китайгорода. Путь сюда сложен даже на внедорожнике, однако пейзажи станут настоящей наградой. "Славится это село невероятной красоты пейзажами. Но такими, что куда ни глянь — хочется взыть от восторга", — так описывают поездку во Врублевцы авторы проекта ukraine__incognita.

Стремительные скалы каньона

Все в зелени — виды Подолья

Здесь часто совершают сплавы

Врублевцы расположены всего в 15–17 км от Каменец-Подольского. Также, чтобы увидеть подольские фьорды, можно пройти мимо Китайгорода. Старый грунтовый путь выведет к месту, где с одной стороны — костел и церковь, а с другой — обрыв. Тернава здесь расширяется и создает тот самый пейзаж, который так похож на фьорды.

Рядом находятся Субицкий монастырь и Шишковые холмы. Здесь Днестр постоянно петляет, поэтому мест с роскошными видами — множество.

Субицкий монастырь и Шишковые холмы

Ранее "Телеграф" рассказывал, где на берегу Днестра можно отдохнуть с палаткой. Исключительные виды есть не только в Хмельницкой области.