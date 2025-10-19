Никаких королей: Трамп ошарашил жестким видео от ИИ, а Вэнс поддержал

Оба ролика вызвали бурную реакцию в сети

На фоне масштабных протестов в США вице-президент Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп опубликовали видео, созданные искусственным интеллектом, в которых американский лидер предстал в образе короля.

Что нужно знать:

В США на улицы Вашингтона вышли тысячи человек на протесты против политики Трампа. Люди не поддерживают действия президента в сфере иммиграции, образования и безопасности, которая, по словам организаторов, подталкивает страну к автократии. На их плакатах написано "No Kings" (в переводе — Нет королям или Никаких королей)

Трамп в своей соцсети опубликовал ролик, созданный ИИ, который вызвал гнев в комментариях

Джей Ди Вэнс поддержал идею с ИИ-роликами с Трампом и также опубликовал подобное видео

Видео Дональда Трампа

В своей социальной сети Truth Social Трамп опубликовал ролик, на котором он в короне летит на истребителе и поливает грязью протестующих, выступающих против его политики. Данное видео было создано одним из пользователей соцсети Х (бывший Твиттер).

На кадрах видно, как Трамп на истребителе поливает протестующих грязью. Публикация этого ролика Трампом на своей странице вызвала негодование у пользователей и критику в медиа.

Видео Джей Ди Вэнса

Вице-президент Джей Ди Вэнс также принял участие в странном флешмобе и опубликовал сгенерированное ИИ видео на своей странице в социальной сети. В этом ролике, в котором Трамп надевает мантию, корону и держит в руках меч. Затем перед ним склоняются представители демократической партии США, в том числе бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Репост этого видео Трамп сделал на свою страницу.

