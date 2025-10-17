Россияне предлагают Маску построить тоннель Путина-Трампа. Должен соединить США и Россию (карта)

Длина такого тоннеля была бы более 110 км

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, являющийся переговорщиком президента России Владимира Путина и лицом, приближенным к нему, предложил американскому миллиардеру Илону Маску соединить США и Россию тоннелем. Такой проект существовал в советские времена.

Что нужно знать:

В РФ хотят, чтобы Маск построил тоннель между США и РФ

Дмитриев пытается мотивировать американского миллиардера старыми рисунками

По расчетам россиян, с применением новейших технологий стоимость строительства менее 8 млрд долларов

Об этом Дмитриев написал в соцсети Х. Он предлагает Маску создать "туннель Путина — Трампа", соединяющий Чукотку (Россия) и Аляску (США).

Илон Маск, представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина – Трампа – 70-мильным мостом, который будет символизировать единство… Давайте построим будущее вместе, Кирилл Дмитриев

Путинский переговорщик добавил, что "традиционная стоимость" проекта более 65 млрд долларов. Однако с использованием технологий The Boring Company (оказывает услуги по строительству и оснащению тоннелей), основателем которой является Маск, стоимость якобы снизится до менее 8 млрд долларов. 70 миль – это почти 113 км.

Подобный проект существовал в Советское время

Дмитриев очень тщательно все продумал — он добавил к публикации карту, где должен проходить туннель между Чукоткой и Аляской. В публикации, сделанной несколько раньше, он напомнил, что в советское время существовал план создания подобного моста, тогда его называли мостом Кеннеди-Хрущева. Речь идет о 35-м президенте США Джоне Кеннеди и главе СССР Никите Хрущеве, которые тогда были у власти в своих странах.

План Дмитриева, как должен проходить туннель

Рисунок советских времен

Как рассказывал "Телеграф", Илон Маск, который был активным соратником Трампа во времена предвыборной кампании, и быстро рассорился с ним после победы на выборах, нашел нового фаворита среди республиканцев.