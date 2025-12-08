"Жертва" операций: в сеть выложили видео, где Асад высмеивает Путина (видео)

Сирийский экс-лидер обсуждал состояние здоровья Путина со своей советницей

В сети появилось видео, на котором экс-президент Сирии Башар Асад и его советница Луна Аш-Шибль обсуждают главу Кремля Владимира Путина. Речь идет о внешности и здоровье российского диктатора.

Кадры сняты не позже первой половины 2024 года. Об этом сообщает Аl Аrabiya.

Так, на видео Луна Аш-Шибль констатирует, что Путин выглядит опухшим. Асад отвечает, что это из-за перенесенных им операций.

"Да, там все в операциях. Ему уже 65 лет", – добавила аш-Шибль.

Как известно, после свержения его режима, Асад и его приближенные получили убежище в России. Его безопасность обеспечивается телохранителями, приставленными российскими властями. А вот 48-летняя Аш-Шибль не дожила до падения режима. В июле 2024 года она погибла в автокатастрофе.

Луна Аш-Шибль

