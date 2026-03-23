Украина и Европа на прицеле Ирана. Чем он может ударить и решится ли на это

У Тегерана есть значительные запасы оружия

Угрозы Ирана по поводу возможных атак на страны Европы могут стать реальностью. Правда, в Великобритании вообще сомневаются в способности Тегерана атаковать так далеко.

Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, ночью 23 марта Иран запустил баллистическую ракету, которая целила в военно-морские базы британского и американского войска в Индийском океане.

Воздушная цель пролетела не менее 4 тысяч км. Точной информации, какая именно это была ракета, нет, но британские эксперты говорят о "Хоррамшахре". Эта баллистика имеет длину около 12 метров и может иметь боевую часть до 1800 кг.

Зона поражения Европы и Украины при атаке Ирана. Карта Defense Express

Ракета Хорремшахр

При этом источники отмечают, что точный радиус поражения иранских ракет неизвестен. Ведь вся заявленная информация — это данные Тегерана, которые не просто могут быть ложными, но и искаженными, чтобы запугать Европу и Украину.

Какими ракетами потенциально Иран может атаковать Украину или Европу

Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что относиться легкомысленно к угрозам Тегерана не стоит. Поскольку у Ирана есть запасы ракет, об их характеристиках и возможностях известно не так много.

"Есть иранская ракетная программа, которая брала начало еще с советских разработок, которые были закуплены, соответственно, в Ливии. Затем присоединились уже китайские специалисты. И сейчас иранская ракетная программа считается одной из самых модерновых. Причем радиус поражения цели от 300 до 1,5 тысячи километров. Это ракеты Fateh (Фатех)-110, Zolfaghar (Зульфикар) и ряд других. То есть средства поражения есть", — сказал Снегирев.

Заметим, что для удара по европейским странам зона поражения ракет должна быть около 2000-3000 км. Поэтому речь идет о следующих видах:

самая опасная баллистическая ракета с дальностью 2000-3000 км и массой боевой части до 1500-1800 кг. Sejjil и Ghadr/Emad – баллистические ракеты средней дальности (1700–2000+ км), способные достичь Украины (расстояние ~2300 км от Тегерана до Киева) и Юго-Восточной Европы.

баллистические ракеты средней дальности (1700–2000+ км), способные достичь Украины (расстояние ~2300 км от Тегерана до Киева) и Юго-Восточной Европы. Soumar — крылатые ракеты с оценочной дальностью 2000–3000 км, их труднее перехватить из-за низкой траектории полета.

Аналитик добавил, что, по оценкам американской разведки, общая численность ракетного потенциала Ирана насчитывала до 3 тысяч единиц. Из них выпущено по странам Персидского залива и Израиля по разным оценкам примерно до 1000-1200 ракет.

