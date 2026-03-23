Україна та Європа на прицілі Ірану. Чим він може вдарити та чи наважиться на це
Тегеран має значні запаси зброї
Погрози Ірану щодо можливих атак на країни Європи можуть стати реальністю. Щоправда, у Великій Британії взагалі сумніваються щодо спроможності Тегерану атакувати так далеко.
Про це пише The Telegraph. За даними видання, вночі 23 березня Іран запусти балістичну ракету, яка цілила у військово-морські бази британського та американського війська в Індійському океані.
Повітряна ціль пролетіла щонайменше 4 тисяч км. Точної інформації, яка саме це була ракета немає, але британські експерти кажуть про "Хоррамшахр". Ця балістика має довжину близько 12 метрів і може перевозити корисне навантаження до 1800 кг.
При цьому джерела наголошують, що точний радіус ураження іранських ракет невідомий. Адже уся заявлена інформація — це дані Тегерану, які не просто можуть бути неправдивими, а й спотвореними, аби залякати Європу та Україну.
Якими ракетами потенційно Іран може атакувати Україну чи Європу
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що ставитись легковажно до погроз Тегерану не варто. Оскільки в Ірану є запаси ракет, про їхні характеристики та спроможності відомо не так багато.
"Є іранська ракетна програма, яка брала початок ще з радянських розробок, що були закуплені, відповідно, у Лівії. Потім долучилися вже китайські спеціалісти. І наразі іранська ракетна програма вважається однією з найбільш модернових. Причому радіус ураження цілі від 300 до 1,5 тисячі кілометрів. Це ракети Fateh (Фатех)-110, Zolfaghar (Зульфікар) та низка інших. Тобто, засоби ураження є", — сказав Снєгирьов.
Зауважимо, що для удару по європейських країнах зона ураження ракет має бути близько 2000-3000 км. Тому йдеться про наступні види:
- Khorramshahr-4 (Kheibar) — найнебезпечніша балістична ракета з дальністю 2000-3000 км і масою бойової частини до 1500-1800 кг.
- Sejjil та Ghadr/Emad — балістичні ракети середньої дальності (1700–2000+ км), здатні досягти України (відстань ~2300 км від Тегерана до Києва) та Південно-Східної Європи.
- Soumar — крилаті ракети з оціночною дальністю 2000–3000 км, їх важче перехопити через низьку траєкторію польоту.
Аналітик додав, що, за оцінками американської розвідки, загальна чисельність ракетного потенціалу Ірану нараховувала до 3 тисяч одиниць. Наразі з них випущено по країнах Перської затоки та Ізраїлю за різними оцінками приблизно до 1000-1200 ракет.
