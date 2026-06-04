Вопрос не в поведении: почему мобилизованным ограничивают звонки

В ТЦК объяснили, как мобильные телефоны могут нанести вред

В Украине военнообязанным могут ограничивать звонки по мобильному телефону. Это связано с вопросами безопасности и противодействия вражеской разведке.

Об этом сообщают журналисты издания Texty.org.ua, которые пообщались с военнослужащим одного из ТЦК. В частности, ограничения на использование связи напрямую в военных локациях объясняют угрозой российских обстрелов.

"Россияне знают, где расположены учебные центры. Если с одной точки где-то в лесу одновременно будет много мобильных звонков, они сразу вычислят и запустят ракету", — объясняет собеседник издания.

В то же время в Украине у военнообязанных, задерживаемых из-за пребывания в розыске, в некоторых случаях могут сразу или на входе в здание ТЦК изымать мобильные телефоны. Военный отмечает, что задержанные военнообязанные якобы начинают вызывать полицию из-за "незаконного содержания". Есть также случаи, когда кто-то из задержанных вызывает скорую помощь. Мужчина добавляет, что каждый раз, когда она приезжает, должна официально получить документ, почему не госпитализировала человека. По его словам, в таких ситуациях работники ТЦК должны доказывать, что вызов был безосновательным.

Ранее "Телеграф" писал, как оформить отсрочку и уехать за границу.