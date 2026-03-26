"Путин — параноик": действительно ли Россия может напасть на страны Балтии в ближайшие годы

Россия уже ведет гибридную войну против этих стран. Перейдет ли она в горячую фазу, рассказал Безсмертный

Издание Bild опубликовало карты планируемого наступления России на страны Балтии. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину это издание обнародовало связанные с ним планы Кремля. Позже российское наступление удивительным образом совпало с распространенными данными.

Известный дипломат и политик Роман Безсмертный поделился с "Телеграфом" своим мнением о том, стоит ли относиться к новой публикации серьезно и есть ли у Путина ресурс для открытия фронта против НАТО.

Что нужно знать:

Россия ведет гибридную войну против балтийских и скандинавских государств

Интересы Вашингтона и Москвы по ослаблению ЕС совпадают

Гибридное противостояние РФ с НАТО может стать открытым конфликтом в любой момент

Подробнее читайте в материале: "Беда. Переговоры остановились. А какая разница? – Бессмертный о выгоде Трампа, схемах Лукашенко и новом фронте Путина"

"Мы входим в эпоху интервенционизма. Трампа называют интервенционистом, Путин — просто ходячая интервенция. Аятолы, Китай, взаимоотношения на Африканском континенте. Это эра, когда сила пытается диктовать условия", – высказался дипломат.

Он отметил, что так называемая гибридная война идет сейчас, и Россия ведет ее, в том числе, против балтийских, скандинавских государств. И тут во многих случаях интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

"Вашингтону не нужен конкурент в виде ЕС. Поэтому Вашингтон и "заряжает" таких, как Орбан, Фицо, Бабиш, ломать ЕС. С другой стороны, России нужны мелкие европейские государства, которые можно было бы захватывать путем навязывания своего влияния", — пояснил Безсмертный.

Роман Безсмертный

Он также напомнил, что скандинавские, балтийские, центральноевропейские государства при Российской империи и СССР всегда были объектами атаки.

"Эти геополитические разломы рождаются, просыпаются у изголовья определенных лиц. Вот если с точки зрения здравого смысла — ну зачем США Гренландия? Хотите базу строить? Так вы их настроили и бросили", – говорит политик.

По его словам, "приход Путиных, Трампов диктует эту доминанту силы". Это "самцы", которые путём завладения территориями хотят демонстрировать свою силу.

Безсмертный прогнозирует, что нынешняя гибридная война с НАТО может перерасти в кинетическое противостояние в любой момент. Немецкие алгоритмические расчеты, что такой-то год будет началом российского вторжения в страны НАТО, работают тогда, когда работает план, система.

"Когда мы имеем дело с Путиным — это параноик. Человек, который параноидально привязан к идеям интервенционизма, агрессивности, проявления силы. Поэтому он будет бросаться на государства", – отмечает он.

Дипломат призвал страны Европы быть готовыми хотя бы с точки зрения уроков украинской истории и не относиться к этому легкомысленно.

"Когда у тебя такой сосед — лучше во дворе держать собаку, а еще лучше несколько, ну и ружье тоже", – резюмировал он.

Ранее Роман Безсмертный объяснил, что Украина может ударить по Беларуси и рассказал, будут ли "озабочены" союзники. По его мнению, если Киев сможет привести достаточную аргументацию, подтвердить, что Украина обороняется, бояться реакции Европы и США не стоит.