"Путін - параноїк": чи дійсно Росія може напасти на країни Балтії у найближчі роки

Росія вже веде гібридну війну проти цих держав. Чи перейде вона в гарячу фазу, розповів Безсмертний

Видання Bild опублікувало карти наступу Росії на країни Балтії, що планується. Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну це видання оприлюднило плани Кремля про нього. Пізніше російський наступ дивним чином збігся з поширеними даними.

Відомий дипломат і політик Роман Безсмертний поділився з "Телеграфом" своєю думкою про те, чи варто ставитися до нової публікації серйозно та чи має Путін ресурс для відкриття фронту проти НАТО.

Що треба знати:

Росія веде гібридну війну проти балтійських та скандинавських держав

Інтереси Вашингтона та Москви щодо послаблення ЄС збігаються

Гібридне протистояння з РФ з НАТО може стати відкритим конфліктом в будь-який момент

"Ми входимо в епоху інтервенціонізму. Трампа називають інтервенціоністом, Путін — просто інтервенція ходяча. Аятоли, Китай, взаємовідносини на Африканському континенті. Це ера, коли сила намагається диктувати умови", – висловився дипломат.

Він зазначив, що так звана гібридна війна йде нині, і її Росія веде в тому числі проти балтійських, скандинавських держав. І тут у багатьох випадках інтереси Москви і Вашингтона збігаються.

"Вашингтону не потрібен конкурент у вигляді ЄС. Тому Вашингтон і "заряджає" таких, як Орбан, Фіцо, Бабіш, ламати ЄС. З іншого боку, Росії треба дрібні європейські держави, які можна було б захоплювати шляхом нав’язування свого впливу", – пояснив Безсмертний.

Роман Безсмертний

Він також нагадав, що скандинавські, балтійські, центральноєвропейські держави за часів Російської імперії та СРСР завжди були об'єктами атаки.

"Ці геополітичні розломи народжуються, прокидаються в головах певних осіб. От якщо з погляду здорового глузду — ну навіщо США Гренландія? Хочете базу будувати? Так ви їх набудували та покинули", – каже політик.

За його словами, "прихід Путіних, Трампів диктує цю домінанту сили". Це "самці", які шляхом заволодіння територіями хочуть демонструвати свою силу.

Безсмертний прогнозує, що нинішня гібридна війна з НАТО може перерости в кінетичне протистояння в будь-який момент. Німецькі алгоритмічні обрахунки, що такий-то рік буде початком російського вторгнення в країни НАТО, працюють тоді, коли працює план, система.

"Коли ми маємо справу із Путіним — це параноїк. Людина, яка параноїдально прив’язана до ідей інтервенціонізму, агресивності, прояву сили. Тому він буде кидатися на держави", – зазначає він.

Дипломат закликав країни Європи бути готовими хоча б з погляду уроків української історії та не ставитися до цього легковажно.

"Коли в тебе такий сусід — то краще у дворі тримати собаку, а ще краще декілька, ну і рушницю теж", – резюмував він.

