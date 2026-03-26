Украина может ударить по Беларуси: Безсмертный объяснил, будут ли "озабочены" союзники

Участие Минска в российских атаках БПЛА — проблема, которая обещает стать еще серьезнее

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Россия планирует развернуть в Беларуси четыре станции управления дальнобойными дронами. По факту эти станции для нас — легитимные военные цели.

Известный дипломат и политик Роман Безсмертный поделился с "Телеграфом" своим мнением о том, как отреагируют США на гипотетические удары Украины по целям в Беларуси. Ведь в последнее время наблюдается некоторое сближение между Вашингтоном и Минском.

Что нужно знать:

Безсмертный пояснил, что речь идет не о системе запуска, а о системе радиоэлектронного сопровождения – так называемой "подсветке". Управление беспилотниками, которые летят из России, осуществляется уже с территории Беларуси.

Это решение россияне нашли после того, как перестали справляться с украинской системой РЭБ. После развертывания станций управления дальнобойными дронами проблема для Украины станет еще серьезнее.

"Такие системы являются законной военной целью. Уже сейчас на территории Беларуси есть ряд объектов, которые следует считать законной военной целью. Первое — это места и базы для "вагнеровцев", где тренируют диверсантов, которые затем отправляются в Украину, в европейские государства", – сказал дипломат.

Он также назвал законными целями для Украины места, где осуществляется подготовка, обучение операторов беспилотных систем, производится оружие, боеприпасы, которые отправляются в Россию, где ремонтируется российская техника. Целый ряд техники, на которой размещены РСЗО, имеют платформы, производимые в Беларуси, добавил Безсмертный.

"Беларусь с точки зрения международного права является сателлитом Москвы. И здесь все зависит от того, какие решения принимает военно-политическое командование и руководство Украины. Насколько хватает воли, чтобы принимать решения для нанесения таких ударов", – объяснил он.

Дипломат добавил, что Украина может открывать огонь по антеннам "подсветки", стоящим вдоль северной границы на территории Беларуси. Сигнал этот очень легко зафиксировать во время полета и управления беспилотником. Тем более что украинские системы перехвата достаточно мощные. И Украина может перехватывать подобные устройства на территории соседних государств.

"Здесь не может быть принципиально дискуссии. Если подобные объекты будут задействованы в нанесении ущерба Украине, то Украина может наносить удары по таким объектам, – заявил Безсмертный.

На вопрос журналиста, не будут ли такие действия опасными с точки зрения политики, он уточнил, что не стал бы использовать слово "опасно", но определенные проблемы возникнуть могут.

"Современная ситуация исходит из воли и аргументированности. Условно говоря, представление аргументов для Пентагона или Европы о том, что в результате удара [из Беларуси – ред.] был поврежден ряд гуманитарных объектов — и никто вам слова не скажет", – сказал дипломат.

Он добавил, что в таком случае "может быть задействован целый ряд людей, которые будут "ездить по ушам" Трампу". Но если Киев сможет привести достаточную аргументацию, подтвердить, что оборонялись, бояться нечего, считает политик.

"Вы вправе делать такие шаги, когда враг совершает акты, в которых есть мотивы преступлений против человечности. Особенно нарушение гуманитарного права", – резюмировал он.

Напомним, средний сын главы Беларуси Дмитрий Лукашенко причастен к военному преступлению — незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.