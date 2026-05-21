Не просто "приехал и работаешь": как государство фильтрует иностранных работников и наказывает нарушителей

Работодателям нужно готовиться к контролю уплаты ЕСВ и проверкам миграционной службы

Трудоустройство иностранцев в Украине связано не только с оформлением разрешения на работу, но и с рисками получения визы, вида на жительство и возможными проверками со стороны государства. Работодатели могут столкнуться с ситуацией, когда после уплаты всех сборов работник так и не сможет приехать в страну, а ошибки в отчетности по ЕСВ способны стать основанием для контроля со стороны центра занятости.

Об этом "Телеграфу" рассказала руководитель практики Корпоративного права и управления бизнесом, партнер юридической компании Expatpro Татьяна Ященко.

По ее словам, перед привлечением иностранного работника необходимо проверить, нужно ли ему разрешение на работу в Украине. Список исключений определен Законом Украины "О занятости населения". По общему правилу, разрешение индивидуально и предоставляет право иностранцу работать на конкретной должности у конкретного работодателя.

"Работодателю также следует заранее выяснить, нужно ли иностранному работнику получать долгосрочную визу типа D и вид на временное проживание в Украине. Разрешение на применение труда является основанием для получения визы и вида на жительство в Украине", — отметила Ященко.

Татьяна Ященко. Фото: expatpro.co

В то же время, получение разрешения не гарантирует автоматического получения визы, как отметила специалист, особенно для граждан стран миграционного риска. Поэтому на практике работодатель может столкнуться с ситуацией, когда разрешение уже получено и соответствующий сбор уплачен, но работник физически не может прибыть в Украину и приступить к работе.

"Центр занятости контролирует своевременность уплаты ЕСВ за иностранных работников путем обмена данными с контролирующими органами. В случае ошибок в отчетности центр занятости может увидеть признаки нарушения и начать проверку", – сказала она.

Напомним, из-за дефицита рабочей силы в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину актуализируется вопрос замещения этих пробелов за счет трудовых мигрантов из-за границы. Но этот вариант не так прост, как кажется на первый взгляд. Из-за языкового барьера иностранцы ограничены в вакансиях, на которые могут претендовать. В то же время наша страна не слишком привлекает "гастарбайтеров".