Как запечь хек в духовке сочным: рецепт ужина как из ресторана
Хек в терияки имеет яркий солоновато-сладкий вкус
Хек — недорогая, доступная и нежирная рыба. Из-за низкого содержания жира ее недооценивают, считая сухой и пресной. Но секрет этой рыбы в том, что ее белое мясо хорошо впитывает в себя любые яркие вкусы. Поэтому, если добавить правильный маринад, хек получится сочным и очень вкусным.
Блогерша anna._.didus в Instagram предлагает готовить хека с терияки и соевым соусом. Рыба получается с легкой карамельной корочкой и приятной азиатской ноткой. Это удачный рецепт для быстрого ужина после рабочего дня. На подготовку уходит всего 5 минут, а дальше духовка все делает сама.
Как запечь хека в маринаде
Ингредиенты
Для рыбы:
- 900 г хека
- соль — по вкусу
Для маринада:
- 1 луковица
- 3 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. соуса терияки
- 3 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. растительного масла
- паприка — по вкусу
Способ приготовления
- Смешайте все ингредиенты для маринада — лук, соевый соус, терияки, лимонный сок, растительное масло и паприку. Перебейте всё блендером до однородной массы.
- Хека промойте, обсушите и слегка посолите. Щедро смажьте рыбу маринадом со всех сторон. Если вы спешите, блюдо можно запекать сразу. А если есть время, оставьте форму на 20 минут при комнатной температуре, чтобы рыба хорошо замариновалась.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут или до готовности.
По этому же рецепту можно приготовить минтай, треску или нототению. Также маринад отлично подходит для речной рыбы, так как лимон и лук полностью убирают характерный привкус ила.
Как и с чем подавать
Запеченный хек подавайте с вареным рисом, запеченным картофелем или легким салатом из свежих овощей. Перед подачей полейте рыбу выделившимся соком во время запекания. По желанию также можно посыпать блюдо измельченной зеленью.