Как запечь хек в духовке сочным: рецепт ужина как из ресторана

Хек в терияки имеет яркий солоновато-сладкий вкус

Хек — недорогая, доступная и нежирная рыба. Из-за низкого содержания жира ее недооценивают, считая сухой и пресной. Но секрет этой рыбы в том, что ее белое мясо хорошо впитывает в себя любые яркие вкусы. Поэтому, если добавить правильный маринад, хек получится сочным и очень вкусным.

Блогерша anna._.didus в Instagram предлагает готовить хека с терияки и соевым соусом. Рыба получается с легкой карамельной корочкой и приятной азиатской ноткой. Это удачный рецепт для быстрого ужина после рабочего дня. На подготовку уходит всего 5 минут, а дальше духовка все делает сама.

Как запечь хека в маринаде

Ингредиенты

Для рыбы:

900 г хека

соль — по вкусу

Для маринада:

1 луковица

3 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. соуса терияки

3 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. растительного масла

паприка — по вкусу

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты для маринада — лук, соевый соус, терияки, лимонный сок, растительное масло и паприку. Перебейте всё блендером до однородной массы. Хека промойте, обсушите и слегка посолите. Щедро смажьте рыбу маринадом со всех сторон. Если вы спешите, блюдо можно запекать сразу. А если есть время, оставьте форму на 20 минут при комнатной температуре, чтобы рыба хорошо замариновалась. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут или до готовности.

По этому же рецепту можно приготовить минтай, треску или нототению. Также маринад отлично подходит для речной рыбы, так как лимон и лук полностью убирают характерный привкус ила.

Как и с чем подавать

Запеченный хек подавайте с вареным рисом, запеченным картофелем или легким салатом из свежих овощей. Перед подачей полейте рыбу выделившимся соком во время запекания. По желанию также можно посыпать блюдо измельченной зеленью.