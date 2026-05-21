Украинцы массово продают свои зубы: почему и за сколько их покупают (фото)

За кусочек "чужого рта" придется отдать немаленькую сумму

В Украине люди массово продают свои удаленные зубы мудрости, а другие этому удивляются от неожиданности. Однако на самом деле данный товар действительно является "ходовым" на рынке.

На многочисленные объявления о продаже зубов обратила внимание пользовательница Threads. По словам автора поста, она была очень удивлена такому "открытию".

"Мое лицо, когда в свои сегодня лет я впервые узнала, что на OLX продаются зубы мудрости. OLX– продается все", — удивляется девушка.

В Украине продают зубы мудрости

В комментариях под постом, как оказалось, довольно много пользователей также впервые узнали о том, что этот товар активно продается на площадках с объявлениями и пользуется спросом. К слову, в среднем цена за 1 зуб мудрости находится в районе 200 — 800 гривен.

Кто и зачем покупает зубы мудрости

Действительно, покупка зубов мудрости, хоть и необычная, но довольно распространенная практика. Их покупают, чтобы использовать их в учебных, исследовательских или коммерческих целях. Главные покупатели — это стоматологи и студенты медвузов для практики, мастера, занимающиеся изготовлением сувениров или украшений.

