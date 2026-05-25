Это украинское выражение невозможно перевести дословно: что на самом деле означает "трясця твоїй матері"

Марина Бондаренко
Эту фразу употребляют как эмоциональный возглас, выражающий раздражение.

В украинском языке есть немало выражений, смысл которых практически невозможно точно передать на других языках. Одно из таких — "Трясця твоїй матері".

При дословном переводе оно звучит странно и теряет свой истинный смысл. Эту фразу используют как эмоциональный возглас раздражения, пояснил "Телеграф".

Фраза "трясця твоїй матері" не имеет прямого дословного перевода с украинского ругательства, поскольку само слово "трясця" означает болезнь (лихорадку, жар).

В зависимости от ситуации и эмоциональной окраски это выражение могут передавать по-разному. Для эмоционального раздражения обычно используют аналоги типа "Черт возьми!" или "К черту!", а для сохранения первоначального содержания проклятия — высказывания вроде "Чтоб тебя трясло!" или "Чтобы тебя лихорадило!".

Откуда пришла эта фраза

Слово "трясця" происходит от старинного народного названия болезни — сильной лихорадки или малярии, сопровождавшейся ознобом и дрожью. В древности пожелать кому-то "трясцю" означало фактически пожелать тяжкого недуга.

Упоминание матери в выражении усиливало эмоциональность фразы, ведь в украинской традиции семья и род имели особое значение. Именно поэтому подобные проклятия считались очень сильными и оскорбительными.

Со временем выражение утратило свое буквальное значение и превратилось скорее в бытовой эмоциональный возглас — его используют в моменты злости, удивления или раздражения. В то же время дословно перевести эту фразу на другой язык почти невозможно, ведь при прямом переводе теряется культурный подтекст и народное значение выражения.

