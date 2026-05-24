Трамп отреагировал на стрельбу возле Белого дома: что известно о стрелке (видео)

21-летний подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения Секретной службы

Вечером субботы в США произошла стрельба возле Белого Дома. Президент США Дональд Трамп не пострадал, нападавшего ликвидировали агенты Секретной службы.

Что нужно знать:

Дональд Трамп во время инцидента не пострадал

По данным BBC, стрелку был 21 год

Сообщается, что у мужчины были психические расстройства, и это не первая его попытка приблизиться

По сообщению BBC, имя подозреваемого – это 21-летний Насире Бест, уже известный Секретной службе из-за предыдущих столкновений и с подтвержденными психическими расстройствами. Сообщается также, что из-за стрельбы ранение получил прохожий.

Инцидент произошел на углу Пенсильвания-авеню и 17-й улице, возле здания исполнительного офиса Эйзенхауэра. Было произведено от 10 до 20 выстрелов. По имеющимся данным, стрелок вытащил пистолет из сумки и начал стрелять около 18 часов вечера субботы по местному времени (2:00 ночи воскресенья в Украине). Момент начала стрельбы зафиксирован на видео журналистов – они вели прямые эфиры, когда услышали звуки стрельбы.

После прозвучавших выстрелов репортеров Белого дома срочно отвели в комнату для брифингов. Секретная служба открыла ответный огонь.

Трамп уже прокомментировал события субботнего вечера. "Благодарю нашу замечательную Секретную службу и правоохранители за скорые и профессиональные действия в этот вечер против вооруженного мужчины возле Белого дома, который имел насильственное прошлое и, вероятно, был одержим самым ценным зданием нашей страны. Вооруженный мужчина погиб после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома", — сказал Трамп и подчеркнул, что пространство в Вашингтоне должно быть безопасным.

Сообщение Трампа/ Скриншот

Источник CBS сообщает, что Бест пытался попасть в Белый дом еще в июле 2025 года и был арестован близ него Секретной службой, после чего провел некоторое время в психбольнице. В последние 18 месяцев он жил в Вашингтоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне за несколько недель до стрельбы была еще одна — на ужине корреспондентов Белого Дома в апреле. Интересно, что тогда первым эвакуировали не Трампа.