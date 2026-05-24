Дышать тяжело: где в Киеве ухудшилось качество воздуха после пожаров и обстрела (карта)

Анастасия Мокрик
Состояние воздуха. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мониторинги отмечают локальные отклонения от нормы

Киев пережил одну из мощнейших атак ночью 24 мая, из-за чего произошло большое количество пожаров. Нередко после подобных происшествий в столице резко ухудшается качество воздуха.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, кака ситуация с воздухом в Киеве 24 мая и есть ли опасные зоны.

Так, согласно данным проекта World Air Quality Index, который собирает и публикует данные о загрязнении атмосферы в режиме реального времени, столица остается "зеленой". А это означает, что качество воздуха находится в пределах нормы.

Уровень качества воздуха в Киеве 24 мая. Скриншот: World Air Quality Index

Швейцарская компания, специализирующаяся на технологиях контроля качества воздуха IQAir также сообщает, что качество воздуха в столице не испортилось после атаки.

Уровень качества воздуха в Киеве 24 мая. Скриншот: IQAir

В Печерском районе показатель упал с "хорошего" до "умеренного". Но воздух в этом случае не представляетн никакой опасности.

Уровень качества воздуха в Киеве 24 мая. Скриншот: IQAir

Аналитическая платформа SaveEcoBot, объединяющая данные о состоянии окружающей среды, сообщает о "красном" уровне в Голосеевском районе. Также фиксируется ухудшение качества воздуха до "оранжевого" в Святошинском районе.

Уровень качества воздуха в Киеве 24 мая. Скриншот: SaveEcoBot
Уровень качества воздуха в Киеве 24 мая. Скриншот: SaveEcoBot

Ниже будет приведена таблица, на котором указаны показатели загрязненного воздуха и здорового.

Индекс качества воздуха

Атака по Киеву 24 мая

Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву и области за время полномасштабной войны. По столице наносили удары баллистическими ракетами и ударными дронами.

В результате обстрела повреждения зафиксированы во всех районах Киева. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 56 человек, 30 из них госпитализированы, в том числе двое детей. Известно о двух погибших.

Пожар в Киеве после атаки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В городе возникли масштабные пожары и разрушения более чем на 40 локациях. Повреждены жилые дома, общежития, школы, торговые центры, автомобили и объекты инфраструктуры. Серьезно пострадали Лукьяновский рынок, станция метро "Лукьяновская", ТРЦ "Квадрат", а также здания в Дарницком, Оболонском, Шевченковском, Соломенском и других районах столицы.

В Воздушных силах сообщили, что враг запустил по Украине этой ночью более 50 ракет и до 700 дронов.

Пожар в Киеве после атаки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

