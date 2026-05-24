Укр

Силы обороны ударили по важному узлу "Транснефти", а в Луганске горит нефтебаза: что известно

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Горит довольно сильно в обоих местах Новость обновлена 24 мая 2026, 10:27
Горит довольно сильно в обоих местах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Станция обеспечивает транспортировку дизеля до Балтийского моря

Взрывы слышали не только в Киеве — в оккупированном Луганске вспыхнула нефтебаза, а Силы обороны поразили НПС "Второво" во Владимирской области.

О поражении нефтеперекачивающей станции сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Она относится к инфраструктуре ПАО "Транснефть" и является стратегически важным узлом.

Станция является отправной точкой магистрального нефтепродуктопровода Второво – Ярославль – Кириш – Приморск. "Это основной маршрут, по которому российское дизельное топливо транспортируется из глубины РФ в морской порт Приморск на Балтийском море для дальнейшего экспорта", — отметил Стерненко.

Пожар на ЧП Второво
Пожар на НПС "Второво"/ Фото: Exilenova+
Пожар на НПС Второво
Дым виден издалека/ Фото: Exilenova+
Пожар на ЧП Второво
Пожар бушует на НПС "Второво"/ Фото: Exilenova+
Пожар на НПС Второво
Площадь возгорания немалая/ Фото: Exilenova+

Россияне заявили, что площадь возгорания – около 800 квадратных метров, а пострадавших нет. Это не первые взрывы на этой станции. В сентябре 2025 года Украина уже избивала по этой нефтеперерабатывающей станции.

Также известно о взрывах и пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Луганске. Традиционно местные телеграмм-каналы называют это "возгоранием с задымлением". Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, однако видео показывают немалый пожар.

Пожар в Луганске
Пожар в Луганске/ Соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях удара России по Киеву. Есть погибшие и пострадавшие, город окутан дымом.

Теги:
#Россия #Нефть #Луганск