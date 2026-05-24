Силы обороны ударили по важному узлу "Транснефти", а в Луганске горит нефтебаза: что известно

Станция обеспечивает транспортировку дизеля до Балтийского моря

Взрывы слышали не только в Киеве — в оккупированном Луганске вспыхнула нефтебаза, а Силы обороны поразили НПС "Второво" во Владимирской области.

О поражении нефтеперекачивающей станции сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Она относится к инфраструктуре ПАО "Транснефть" и является стратегически важным узлом.

Станция является отправной точкой магистрального нефтепродуктопровода Второво – Ярославль – Кириш – Приморск. "Это основной маршрут, по которому российское дизельное топливо транспортируется из глубины РФ в морской порт Приморск на Балтийском море для дальнейшего экспорта", — отметил Стерненко.

Пожар на НПС "Второво"/ Фото: Exilenova+

Дым виден издалека/ Фото: Exilenova+

Пожар бушует на НПС "Второво"/ Фото: Exilenova+

Площадь возгорания немалая/ Фото: Exilenova+

Россияне заявили, что площадь возгорания – около 800 квадратных метров, а пострадавших нет. Это не первые взрывы на этой станции. В сентябре 2025 года Украина уже избивала по этой нефтеперерабатывающей станции.

Также известно о взрывах и пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Луганске. Традиционно местные телеграмм-каналы называют это "возгоранием с задымлением". Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, однако видео показывают немалый пожар.

Пожар в Луганске/ Соцсети

