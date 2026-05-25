Не спешите выбрасывать: как разбудить "спящие" растения

Почки выглядят здоровыми и живыми, но в рост не идут? Объясняем, что делать, чтобы разбудить виноград, другой ягодный куст или плодовое дерево.

Зима 2025/2026 была непростой, и в некоторых регионах Украины морозы реально наделали бед. Многие садоводы на фоне теплых зим расслабились и насажали много южных культур. Известно, что много вымерзло абрикосов, слив и винограда. Но а что, если растение еще живое, просто требует вашей помощи? Или речь идет о саженце, который был только-только посажен?

Если почки и побеги выглядят живыми и ваша рука еще не тянется к топору и пиле, есть смысл сделать такую процедуру . Раскопайте неглубоко (на пол штыка лопаты) голову вашего куста и залейте его парой ведер раствора на основе любого препарата-стимулятора. Главное, чтобы в его составе были морские водоросли . Это может быть Радифарм, Фитомаре, Амалгерол, Максикроп Завязь или другие. В составе этих чудодейственных препаратов есть цитокины — это гормоны, ответственные за деление клеток и пробуждение почек.

Нюанс: вода для раствора должна быть теплой!

Далее ждем неделю-другую, и как только почки покажут движение, начнут наклевываться, подлейте растение небольшой дозой аммиачной селитры или карбамида, чтобы стимулировать рост вегетативной массы.

