Голосование пройдет уже 12 апреля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выборами в парламент Венгрии посетил страну и поддержал действующего премьера Виктора Орбана. Однако этот жест имеет для США практический момент и имел обратный эффект.

В ситуации отношений между США и Орбаном есть вещь, о которой не принято говорить, но она есть. Орбан и его нефтяная компания MOL Group финансируют Heritage Foundation. Heritage Foundation — аналитический центр, обслуживающий администрацию Трампа. И здесь есть определенная финансовая зависимость этих структур от Орбана. Поэтому приезд Вэнса – это расчет с Орбаном, – объяснил он

Виктор Орбан и Джей Ди Вэнс

MOL Group – это крупная международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште. Он является одним из ключевых энергетических игроков в Центральной и Восточной Европе. Компания работает более чем в 40 странах, занимаясь добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. Также MOL Group владеет сетью из около 2000 АЗС.

Heritage Foundation (Фонд "Наследие") – это стратегический исследовательский институт США, занимающийся широким спектром вопросов общественной политики. Он является влиятельным американским правоконсервативным аналитическим центром, разрабатывающим и продвигающим политику, основанную на свободном предпринимательстве, ограниченном правительстве и традиционных ценностях, имея значительное влияние на Республиканскую партию и государственную политику США.

Представители США давали инструкции по развалу ЕС?

Кроме того, рассказал Бессмертный, во время пребывания американцев в стране там собиралось совещание. На нее приехали правопопулистские силы не только Венгрии, но и соседних государств.

Их инструктировали о том, как нужно разрушать Европейский Союз. И в этом случае есть вещи, обязывающие США, Трампа, его окружение делать эти шаги, — объяснил дипломат

Поможет ли Орбану победить поддержка американцев

Однако визит госсекретаря США Марко Рубио и Джей Ди Вэнса имел абсолютно обратный результат. Рубио хоть как-то воспринимают в Европе, потому что он умеет передать слова Трампа приемлемым образом, а вице-президента — нет.

А Вэнс — человек из "ржавого пояса". Он не умеет говорить с иностранцами соответствующим языком, плюс выдает себя эмоциями. Поэтому ожидать, что приезд Вэнса прибавит голосов… Не прибавит! – убежден Бессмертный

