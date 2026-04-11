Чи справді друзі? Чому Трамп підтримує Орбана на виборах в Угорщині

Голосування пройде вже 12 квітня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед виборами у парламент Угорщини відвідав країну та підтримав чинного прем'єра Віктора Орбана. Однак цей жест має для США практичний момент та до того ж мав зворотний ефект.

Про це та не лише "Телеграфу" розповів політик і дипломат Роман Безсмертний:

У ситуації відносин між США і Орбаном є річ, про яку не прийнято говорити, але вона є. Орбан і його нафтова корпорація MOL Group фінансують Heritage Foundation. А Heritage Foundation — аналітичний центр, який обслуговує адміністрацію Трампа. І тут є певна фінансова залежність цих структур від Орбана. Тому приїзд Венса — це розрахунок з Орбаном, — пояснив він

Віктор Орбан та Джей Ді Венс

MOL Group — це велика міжнародна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Будапешті. Вона є одним з ключових енергетичних гравців у Центральній та Східній Європі. Компанія працює у понад 40 країнах, займаючись видобутком, переробкою та збутом нафти й газу. Також MOL Group володіє мережею з близько 2000 АЗС.

Heritage Foundation (Фонд "Спадщина") — це стратегічний дослідницький інститут США, що займається широким спектром питань громадської політики. Він є впливовим американським правоконсервативним аналітичним центром, що розробляє та просуває політику, засновану на вільному підприємництві, обмеженому уряді та традиційних цінностях, маючи значний вплив на Республіканську партію та державну політику США.

Представники США давали інструкції з розвалу ЄС?

Крім того, розповів Безсмертний, під час перебування американців в країні, там збиралася нарада. На неї приїхали правопопулістські сили не лише Угорщини, а й сусідніх держав.

Їх інструктували щодо того, як треба руйнувати Європейський Союз. І в цьому випадку є речі, які зобов’язують США, Трампа, його оточення робити ці кроки, — пояснив дипломат

Чи допоможе Орбану перемогти підтримка американців

Проте візит держсекретаря США Марко Рубіо та Джей Ді Венса мав абсолютно зворотний результат. Рубіо хоч якось сприймають в Європі, бо він вміє передати слова Трампа прийнятним чином, а віцепрезидента — ні.

А Венс — чоловік із "іржавого поясу". Він не вміє говорити з іноземцями належною мовою, плюс видає себе емоціями. Тому очікувати, що приїзд Венса додасть голосів… Не додасть!, — переконаний Безсмертний

Раніше "Телеграф" розповідав, що Орбан може не погодитись зі своєю поразкою на виборах. Як він діятиме, залежить від ситуації, але ймовірніше слід чекати оскарження результатів.