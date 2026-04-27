Узбекистан на прицеле у ЕС? Почему Ташкент рискует стать "санкционным изгоем"

Еще в 2025 году европейские чиновники рассматривали возможность введения ограничений против российско-узбекского банка

Евросоюз продолжает формирование "санкционного кольца" вокруг Центральной Азии за помощь России. В него, в частности, может попасть Узбекистан, который за время полномасштабной войны в Украине существенно нарастил связи со страной-агрессором.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Тарас Загородний. По его мнению, Ташкент — уверенный кандидат на санкции от ЕС.

"С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины экономика страны с 2022 года растет темпами около 6–7% в год, а ВВП превысил 115 млрд долларов. Президент Шавкат Мирзиоев позиционирует это как результат реформ, либерализации и притока инвестиций, однако значительная часть этого роста связана с углублением сотрудничества с Россией", — считает Загородний.

За несколько лет товарооборот Узбекистана с РФ почти удвоился: в 2025 году он превысил 13 млрд. долларов, а к 2030 году стороны декларируют "экспоненциальный" рост торговли. Политолог утверждает, что страна превращается в логистический и финансовый хаб для компаний, формально покидающих российский рынок, но фактически продолжающих работать с ним через площадку в Центральной Азии. И именно это, как считает Загородний, уже привлекает внимание Брюсселя, который планомерно перекрывает "серые зоны" вокруг российской военной машины.

"Еще в 2025 году европейские чиновники рассматривали возможность введения санкций против российско-узбекского АО Азия-Инвест Банк, связанного с Национальным банком Узбекистана, как потенциального канала обслуживания российских клиентов и соглашений. 19-й и 20-й пакеты показали: терпение ЕС по отношению к Центральной Азии исчерпывается, а решения все чаще затрагивают ближайших соседей Узбекистана", — объясняет политолог.

Загородний приходит к выводу, что в сложившейся конфигурации Узбекистан становится следующим "кандидатом на экзамен". Для ЕС это ключевой торгово-финансовый узел между Россией и остальным миром, для Москвы удобный доступ к технологиям и капиталу, а для инвесторов рынок с высокими темпами роста, но растущими политическими и санкционными рисками.

"Если в ближайшие месяцы Ташкент не продемонстрирует существенного усиления контроля за реэкспортом, финансовыми потоками и ролью Национального банка Узбекистана в обслуживании российских интересов, именно узбекские банки и компании могут заменить таджикские учреждения в следующих санкционных списках ЕС… Сегодня у Ташкента есть выбор: либо повторить путь Казахстана и Кыргызстана и закрепиться в статусе "санкционного изгоя", де-факто работающего в поддержку российской военной экономики, либо полностью очистить банковский сектор от рискованных связей с РФ", — резюмирует автор поста.

Пост Тараса Загороднего

Учитывая эти риски, редакция "Телеграфа" обратилась за комментариями по вопросу обхода санкций к главе Нацбанка Узбекистана Алишеру Мирсоатову.

"Телеграф" опубликует ответы, если они будут получены.

