Китай шантажирует Москву условиями газовых поставок и отказывается от маршрута через Казахстан

Один из ближайших партнеров РФ пользуется положением

Китай сомневается в экономической целесообразности реализации проекта по снабжению российского природного газа в КНР через территорию Казахстана. По словам посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, транспортировка газа по этому маршруту оказалась слишком дорогой для конечного потребителя, а сам проект выглядит малореалистичным.

Об этом дипломат заявил в комментарии журналистам, передает агентство "Интерфакс". Ханьхуэй пояснил, что имеющийся газопровод в Казахстане уже используется для прокачки казахстанского газа в Китай. Для поставки российского ресурса нужно строить новую ветвь, которая потребует значительных инвестиций.

"Это дороговато. Российская сторона изучает этот вопрос, но это нереально. Фактически не получается", — подчеркнул представитель КНР.

В качестве альтернативы китайский дипломат предложил России сосредоточиться на развитии маршрута через территорию Монголии, являющегося частью перспективного газопровода "Сила Сибири-2". Другой вариант — расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ), что, по оценке Пекина, может иметь лучшие перспективы.

Впервые об идее поставки газа в Китай через Казахстан сообщил вице-премьер-министр РФ Александр Новак в декабре 2024 года. По его словам, мощность новой трубы могла бы достигать 45 миллиардов кубометров в год, из которых 10 миллиардов предполагалось использовать для газификации северных регионов Казахстана. При этом ни одной конкретики о сроках запуска или начале строительства обнародовано не было.

Обсуждение этого маршрута активизировалось на фоне затягивания проекта "Сила Сибири-2". Несмотря на постоянные заявления Москвы о готовности к его реализации, в официальных китайских источниках любые упоминания об этом газопроводе практически исчезли. Согласно сообщениям СМИ, главным препятствием остается цена: Пекин требует поставок по ценам, близким к внутрироссийским, и не готов финансировать строительство инфраструктуры. Это практически лишает проект экономического смысла для РФ.

Китай не чувствует критической зависимости от импорта российского газа. Кроме собственной добычи, страна активно закупает ресурс у третьих государств и имеет долгосрочные контракты на поставку СПГ. На этом фоне требования Пекина выглядят как жесткая позиция в переговорах — и, возможно, как инструмент давления на Москву в условиях растущей зависимости от китайского рынка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что граждане Китая, воюющие на стороне России против Украины, являются наемниками и не имеют официального статуса. В то же время Пекин посылал своих военных офицеров в Россию с целью изучения опыта современного ведения боевых действий.