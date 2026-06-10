Европейские юристы по правам человека обратились в ООН из-за явных признаков политически мотивированного преследования лидера оппозиционной партии Юлии Тимошенко со стороны НАБУ и САП

Известные европейские юристы-международники по правам человека – Франсуа Зимере, Джессика Финель и Каталина де ла Сота – считают, что производство против Юлии Тимошенко имеет явные признаки политически мотивированного преследования одного из лидеров оппозиции. Они призывают специальных докладчиков ООН покончить с тем, что они характеризуют как серьезные нарушения прав человека в отношении Юлии Тимошенко.

По данным информационного агентства "Франс пресс", европейские юристы по правам человека подали обращение к четырем специальным докладчикам Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН), в котором подробно изложили то, что они считают серьезными нарушениями основополагающих прав Юлии Тимошенко со стороны НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурі) и ВАКС (Высшего антикоррупционного суда).

Франсуа Зимере – известный европейский юрист по правам человека и бывший посол Франции по правам человека. Он активно выступает за привлечение к ответственности за военные преступления России, совершенные в Украине.

Следует напомнить, что члены Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выражали обеспокоенность относительно нарушения прав Юлии Тимошенко, а также беспристрастности и законности расследования в целом. Харьковская правозащитная группа также отметила, что производство представляет значительный риск того, что преследование осуществляется с ненадлежащей скрытой целью. Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что Юлия Тимошенко может быть объектом политически мотивированного преследования.