Ее называли самой красивой в СССР: умерла известная актриса, которая была против Украины

Актриса поддерживала аннексию Крыма

В России сообщили о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Ее смерть подтвердили в Театре Российской армии, где актриса служила многие годы.

Людмила Чурсина была одной из известнейших актрис советского кино. За свою карьеру она сыграла десятки ролей, а зрителям запомнилась благодаря фильмам "Когда деревья были большими", "Журавушка", "Угрюм-река", "Олеся", "Донская повесть", "Приваловские миллионы" и многим другим.

Также Чурсина много лет выходила на сцену театра, а в 1981 году получила звание народной артистки СССР. В течение десятилетий ее называли одной из самых красивых актрис Советского Союза.

Людмила Чурсина. Фото: kino-teatr.ru

Что говорила Чурсина об Украине

В 2014 году актриса поддержала аннексию Крыма и вошла в число деятелей культуры, публично выразивших поддержку Владимиру Путину. Позже она неоднократно посещала оккупированный полуостров.

В 2017 году из-за поездок в Крым и отрицания российской агрессии Чурсину внесли в базу "Миротворец". Впоследствии Министерство культуры Украины включило ее в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Людмила Чурсина. Фото: kino-teatr.ru

Сама актриса после попадания в "Миротворец" заявляла, что не видит в этом ничего серьезного и называла такие решения "человеческой глупостью". Она также говорила, что поддерживает связи со знакомыми в Украине и надеется, что "здравый смысл победит".

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Чурсина поддержала действия Кремля и не выступала с осуждением войны. Нападение РФ на Украину она называла "спецоперацией" и заявляла, что Россию "невозможно победить".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скончалась легенда украинского ТВ. Вы точно узнаете его голос.