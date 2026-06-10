Украинские аналоги удивят: как сказать "скатертью дорога" без кальки
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Это выражение изменяется в зависимости от ситуации
Выражение "скатертью дорога" часто можно услышать в разговорах, но перевести его на украинский язык дословно не так просто — и именно здесь возникает путаница, ведь в нашем языке есть несколько совершенно разных вариантов в зависимости от эмоций и ситуации.
Чтобы узнать соответствия, журналисты обратились в онлайн-библиотеку словарей "Горох".
В словарях отмечают, что прямого дословного перевода этого выражения нет.
Можно сказать:
- "полотном дорога!"
- "с богом, порася!"
- "баба с телеги – лошадям легче!"
Филолог Юлия Костюк отмечает, как передает "УНИАН", что в разговорном языке также существуют варианты с отрицательным оттенком, но их выбор зависит от контекста.
Среди распространенных:
- "баба с телеги — кобыле легче"
- "завались"
- "убирайся с глаз долой"
- "исчезни"
В более эмоциональной речи могут встречаться и резкие разговорные выражения, например: "Пусть тебя утка клюнет", "Свали, нечистая сила", "Бери ноги в руки" или просто "Убирайся отсюда".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на самом деле означает колоритное украинское слово "фигля".