Казахстан дрейфует от России: потеряет ли страна-агрессор доступ к серому транзиту и какими будут последствия

Как война в Украине обострила прения об идентичности в Казахстане и повлияла на его внешний курс

Казахстан все громче сигнализирует о дистанцировании от Кремля — последним таким жестом стало блокирование транзита в РФ товаров двойного назначения. Астана объясняет это желанием избежать вторичных санкций, но контекст свидетельствует о более глубоких процессах: страна стремится утвердиться как независимый игрок между Москвой, Пекином и Западом.

В то же время Казахстан нарастил добычу нефти до исторического максимума, постепенно вытесняя Россию из европейских цепей снабжения. "Телеграф" выяснил, что стоит за изменениями в отношениях между Россией и Казахстаном — и почему они могут иметь стратегическое значение для Украины.

Казахстан является критически важным транзитным окном для России: именно через него проходит серый транзит подпадающих под западные санкции товаров. В течение последней недели Казахстан резко усилил контроль грузовиков, двигающихся на границе. По данным местных СМИ, на пунктах пропуска образовалась многокилометровая очередь – в ней стоят несколько тысяч автомобилей.

Очереди на границе России и Казахстана. Некоторые машины стоят в "отстойниках" с середины сентября

Проверки касаются, прежде всего, товаров двойного назначения — электроники, промышленного оборудования, микрочипов и техники, которую Россия могла использовать в производстве вооружений. По данным казахстанских таможенных органов, контроль осуществляется для предотвращения транзита товаров, подпадающих под действие западных санкций.

Астана официально объясняет действия по необходимости соблюдения международных обязательств и защиты национальных экономических интересов. Директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев в комментарии "Телеграфу" отметил, что Казахстан неоднократно отмечал, что внимательно следит за соблюдением санкционного режима.

Казахстан обращался и в Евросоюз, когда к нам приезжали президент Франции, президент Германии, что мы готовы и усвоить более современные методологии, если ЕС готов поделиться, чтобы соблюдать санкционный режим – рассказал политолог.

Талгат Калиев, казахстанский политолог/Facebook-страница

Нефтяной рекорд: как Казахстан вытесняет Россию с энергетического рынка Европы

Пока Москва все глубже впадает в санкционное давление и теряет европейские рынки, Казахстан постепенно усиливает свои позиции в мировой энергетике. Страна вышла на исторический максимум добычи нефти, фактически замещая российские поставки в ЕС.

По данным Reuters, в сентябре 2025 года объем добычи нефти (без учета газоконденсата) в Казахстане остался на уровне августа — 1,88 млн баррелей в сутки, что превышает квоту, согласованную в пределах ОПЕК+ (1,55 млн б/д).

Крупнейший оператор страны, компания "Тенгизшевройл", увеличил суточную добычу на месторождении Тенгиз до 963,8 тыс. баррелей, что стало новым рекордом.

Основные места рождения нефти в Казахстане

Таким образом, Казахстан не только компенсирует падение российского экспорта, но и активно укрепляет свои позиции в европейских цепях поставок. В частности, доля казахстанской нефти в структуре импорта ЕС выросла почти вдвое за два года — благодаря расширению использования трубопровода CPC (Caspian Pipeline Consortium), позволяющего обходить российские территории.

Несмотря на превышение квот, Астана формально остается в рамках соглашения ОПЕК+, согласившись компенсировать "сверхдобычу" до июля 2026 года. По оценкам аналитиков, общий объем перепроизводства, который нужно компенсировать, составляет более 2,9 млн баррелей.

Табу на "Z" и отказ от признания "ЛДНР": как трансформировалась позиция Казахстана

С начала полномасштабного вторжения России в Украину отношения между Москвой и Астаной претерпели заметную трансформацию. Казахстан, формально остающийся союзником России, постепенно выстраивает политику осторожного дистанцирования, пытаясь удержать стратегический баланс между Москвой, Пекином и Западом.

В 2019 году президент Казахстана заявил, что его страна не использует слово "аннексия" к событиям, развернувшимся в Крыму. Тогда страна формально задекларировала "приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с Уставом ООН", но и заявила, что "с пониманием относится к решению Российской Федерации в сложившихся условиях".

После 24 февраля 2022 года линия несколько изменилась. Официальная риторика Астаны изначально отличалась от позиции Кремля – в ней отсутствует само понятие "специальной военной операции".

В июне 2022 года президент Касим-Жомарт Токаев, выступая рядом с Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР", назвав их "квазигосударственными образованиями".

Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении Луганска и Донецка президент Казахстана

На практике это означало никакой военной поддержки, никакого признания аннексий, но вместе с тем и избегание публичного осуждения России в первые месяцы войны. Постепенно эта позиция была эволюционирована: в 2024 году Казахстан впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, которая определяла действия России как агрессию.

Внутренняя политика тоже стала индикатором новой линии: в 2025 году Генпрокуратура Казахстана предложила запретить использование символов "Z" и "V", ассоциирующихся с российской военной пропагандой.

Внутри общества по сравнению с 2022 годом тема войны отслеживается уже меньше. Как говорит "Телеграфу" Талгат Калиев, это уже нечто, ставшее рутиной.

Казахстан, наше общество, мы считаем, все республики бывшего СССР для себя достаточно близки. И здесь проживает достаточно большое количество украинцев, поэтому это достаточно болезненная тема, но за ней сегодня следят не так, как в первый год войны Талгат Калиев

Участники держат флаги во время проукраинской демонстрации в Алматы, Казахстан. Фото: Pavel Mikheyev/Reuters

По его словам, в 2022 году часть общества отслеживала ход боевых действий на фронте, в том числе и динамику оккупации или освобождения населенных пунктов.

"Тема смертей, к сожалению, также стала достаточно рутинной. Ранее, когда слышали, что в результате ракетных обстрелов погибли шесть человек, четыре человека – это был ужас. Сейчас это стало достаточно привычным и превращается в просто какую-то статистику", – говорит Калиев.

Несмотря на членство в ОДКБ, Казахстан все активнее демонстрирует самостоятельность в вопросах обороны. В 2025 году Астана принимала участие в учениях "Кобальт-2025", но президент Токаев подчеркнул, что ОДКБ не должно быть инструментом агрессии.

Параллельно Казахстан развивает военное сотрудничество с Турцией (дроны Bayraktar с 2024 года), США (программы НАТО "Партнерство ради мира") и Китаем.

У Казахстана самая длинная сухопутная граница в мире с Россией — 7599 км, и эта линия часто становится предметом политических спекуляций. В Москве не раз звучали заявления о "российских землях" на севере Казахстана. Медведев в 2022 году опубликовал в Telegram сообщение, в котором назвал Казахстан "искусственным государством" — его быстро удалили, но это подтвердило, что вопрос границы остается чувствительным раздражителем в отношениях стран.

Пост Дмитрия Медведева о Казахстане

Тихий раскол: как война в Украине обострила дебаты об идентичности

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Казахстане постепенно сформировался глубокий внутренний раскол. Часть общества сохраняет симпатии к Москве — через общую историю, культурные связи и экономическую интеграцию. Другое — все громче видит в России колониальную угрозу. Раскол в обществе четко прослеживается по этническим, возрастным и региональным признакам. Более свежие опросы Demoscope (2025) показывают, что 27,8% граждан до сих пор воспринимают войну в Украине из-за кремлевских нарративов, что свидетельствует о стабильности пророссийских настроений, несмотря на три года войны.

Пророссийский сегмент – это преимущественно этнические россияне (около 18% населения), около 60% которых, по данным Central Asia Barometer, положительно оценивают роль России, а лишь 15% среди русскоязычных признают ее агрессором.

– это преимущественно этнические россияне (около 18% населения), около 60% которых, по данным Central Asia Barometer, положительно оценивают роль России, а лишь 15% среди русскоязычных признают ее агрессором. Антироссийский лагерь формируют преимущественно этнические казахи, молодежь и жители крупных городов. Среди казахскоязычной молодежи 18-35 лет более 65% осуждают войну как акт агрессии. Уровень антироссийских настроений среди них достигает 50%. 44% казахстанцев считают войну "неоправданной" — самый высокий показатель среди стран Центральной Азии.

Акции в поддержку Украины, прошедшие в Казахстане

Конец постсоветской интеграции: как Украина может это использовать

Ослабление позиций Кремля в Центральной Азии имеет значение не только для региона. Это один из четких сигналов, что модель постсоветской интеграции, продвигаемая десятилетиями Кремль, постепенно теряет свою дееспособность.

Дистанцирование Казахстана от России ставит под сомнение саму идею "евразийского пространства" — как политического и экономического сообщества под лидерством Москвы. Для Украины это не просто геополитический факт, а потенциальная возможность.

Если раньше влияние России основывалось на военном присутствии и контроле энергетических потоков, то сегодня эти рычаги работают слабее. Казахстан постепенно интегрируется в альтернативные логистические маршруты, в частности, "Средний коридор", проходящий через Каспийское море, Кавказ и далее в Европу. В будущем это может создать условия для сотрудничества с Украиной — в частности, в вопросах восстановления черноморской логистики.

