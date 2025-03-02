Старший был помощником нардепа, а младшему было 16 лет: как выглядели и где похоронены сыновья Анны Герман

Младший сын народного депутата погиб в возрасте 16 лет

Анна Герман, бывшая народная депутат и соратница Виктора Януковича, понесла тяжелые потери в своей жизни, потеряв двоих детей с разницей в шесть лет. Младшему сыну было 16 лет, а старшему – 36.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о сыновьях Анны Герман, что стало причиной их смертей и где они похоронены.

Что известно о старшем сыне Анны Герман

Николай Герман появился на свет в 1979 году во Львовской области. Высшее образование получил в Варшаве, успешно завершив обучение в Высшей школе торговли по направлению "банковское дело и финансы". Четыре года официально работал помощником народного депутата Украины Тараса Чорновила, входившего в состав Партии регионов. В 2010 году Николай Герман получил должность замминистра по вопросам чрезвычайных ситуаций и работы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Старший сын Анны Герман, Николай Герман, трагически скончался 17 сентября 2015 года в возрасте 36 лет. По информации из достоверных источников причиной смерти стал внезапный инфаркт. По словам самой Анны Герман, в тот день он почувствовал сильную головную боль и планировал обратиться к врачам, однако не успел этого сделать – его сердце остановилось еще до приезда скорой помощи.

Что известно о младшем сыне Анны Герман

Роман Герман трагически погиб в очень юном возрасте. Ему было всего 16 лет. По открытым источникам, трагедия произошла в 2009 году. Роман попал в смертельную аварию на трассе Одесса-Киев, когда возвращался с отдыха. Автомобилем управлял родственник — брат жены старшего сына Николая. В результате ДТП машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Роман скончался на месте.

Парень учился в обычной киевской школе, был скромным, неконфликтным и, по словам Анны Герман, мечтал о спокойной жизни, не планировал идти в политику или бизнес. Для народной депутатки его смерть стала глубокой личной трагедией, о которой она упоминала в интервью как о самом тяжелом моменте своей жизни.

Где похоронены Николай и Роман Герман

Оба сына Анны Герман, Роман и Николай, похоронены на Байковом кладбище в Киеве. Могилы братьев расположены на холме возле крематория.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких обстоятельствах погиб сын Януковича. Виктору было 34 года.