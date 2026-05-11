Такие самолеты понадобились бы Украине: Южная Корея запускает новейший истребитель

Новый самолет готовят как основу будущей боевой авиации страны

Первый производимый в Южной Корее реактивный истребитель прошел полную оценку боевой готовности и готов перейти к реальному использованию. Ожидается, что поставки начнутся осенью 2026 года. Первые 40 самолетов должны усилить армию Южной Кореи до 2028 года, затем еще 80 до 2032 года. Более поздние модели, кроме вооружения "воздух — воздух", способны будут применять также вооружение классов "воздух — земля" и "воздух — корабль".

Что нужно знать:

По данным агентства Yonhap, самолет может летать с максимальной скоростью 1,8 Маха (2217 км/час) и имеет дальность 2900 км. Его оценивают как самолет "4,5 поколения". В случае войны на Корейском полуострове ему будут противостоять преимущественно устаревшие советские истребители МиГ-29. Заметим, Россия также использует такие истребители против Украины, хотя все чаще переходит на более новые, 5 поколения.

Истребитель KF-21 во время испытательного полета 16 апреля 2026/Источник:Yonhap, предоставленный Администрацией программы оборонных закупок

Насколько крут корейский истребитель KF-21

По своим боевым возможностям и техническим характеристикам KF-21 стоит примерно посередине между F-16 и F-35, — говорят в издании, говорится об истребителе первого поколения. Конечная цель развития программы – Block III — истребитель-невидимка 5-го поколения, который будет иметь внутренний отсек для вооружения и улучшенные датчики. Отметим, что сейчас F-16 является самым технологичным истребителем в составе Воздушных сил Украины.

РФ и Украина имеют истребители 4 поколения

Россия, кроме истребителей 5 поколения, массово использует МиГ-29 и тяжелый истребитель Су-27, в том числе снятые с хранения в 2022 году. Они оба принадлежат к 4 поколению и разработаны в 1970-80-х годах. Украина также использует эти самолеты. Они разные по целям.

Су-27 – тяжелый истребитель дальнего действия. На большой высоте (12 000 метров) может развить скорость в 2,35 Маха (2500 км/ч), на низкой (200 м) – 1,13 Маха (1400 км/ч). Максимальная дальность полета – 3800 км, боевой радиус – 1500 км.

МиГ-29 – легкий фронтовой истребитель. На большой высоте может развить скорость в 2,3 Маха (2450 км/ч), на низкой (200 м) – 1,26 Маха (1500 км/ч). Максимальная дальность полета – 1430 км, боевой радиус – 700 км.

Россия использует МиГ-29 и Су-27 как "дешевое" средство для патрулирования и провокаций, заставляя Украину тратить дорогие зенитные ракеты западного производства. Самолеты Су-27 россияне часто используются для "прикрытия" более современных моделей, пока они наносят удары КАБам и т.д. Старые самолеты активно используются врагом в прифронтовой зоне, а их количество позволяет атаковать ежедневно. По некоторым оценкам, Россия имеет не менее 115 Су-27СМ и примерно 90 МиГ-29 разных модификаций. Превзойти же современные модели 5 поколения южнокорейскому самолету будет сложно.

Есть ли у Украины шанс получить самолеты

Южная Корея является важным партнером Украины, однако оказывает преимущественно гуманитарную, финансовую и нелетальную военную помощь. Интересно, что в феврале 2026 появилась информация, что Южная Корея рассматривает возможность присоединения к инициативе PURL (программа закупок американского вооружения для Украины). Однако в настоящее время страна официально придерживается доктрины не предоставления летального вооружения. Отметим, участие войск Северной Кореи преломило ситуацию, однако в зависимости от их вовлеченности может измениться тип поддержки Южной Кореи Украины. Интересно, что частью прав на самолет владеет Индонезия, однако эта страна придерживается максимального невмешательства в войну в Украине, хотя на словах поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

