Трамп передумал? В США сделали неожиданное заявление по Тайваню

С 1979 года официальных контактов между странами не было

США могут провести переговоры с Тайванем о продаже американского оружия более чем на 14 млрд долларов. Президент Дональд Трамп готов поговорить по этому вопросу с президентом Тайваня Лай Цинде.

Об этом сообщает Politico. Соответствующее решение может не понравиться Китаю, ведь Китай, как правило, негативно реагирует на поддержку Тайваня.

"Я поговорю с ним. Я говорю со всеми. Мы хорошо контролируем эту ситуацию", — заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон "будет работать над тайваньским вопросом". Однако как именно и есть ли контакты с Китаем на этот счет, Трамп не уточнил.

Заметим, что это заявление последовало после встречи Трампа и Си Цзиньпина, на которой они пытались наладить контакты и отойти от многолетнего противостояния. Впрочем, вмешательство США в дела Тайваня может не понравиться Китаю. Ведь Пекин считает Тайвань своей территорией и обычно негативно реагирует на официальные контакты Тайбэя с американскими властями.

Интересно, что после встречи с Си Цзиньпином Трамп говорил, что США пока не одобряют продажу оружия Тайваню, используя это как "переговорный инструмент" в диалоге с Китаем. После этого Лай Циндэ призвал Вашингтон продолжить военную поддержку острова. По его мнению, поставки американского вооружения необходимы для обеспечения "регионального мира и безопасности".

Когда в последний раз США контактировали с Тайванем

Официально последний разговор Трампа с Циндэ состоялся еще в 2016 году, когда лидер Тайваня поздравлял президента с победой на выборах. Однако с 1979 года, когда Вашингтон признал правительство КНР вместо Тайваня, прямых переговоров не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означают слова Си Цзинпина Трампу о Путине и войне с Украиной.