Трамп передумав? У США зробили несподівану заяву щодо Тайваню

З 1979 року офіційних контактів між країнами не було

США можуть провести переговори з Тайванем про продаж американської зброї на понад 14 млрд доларів. Президент Дональд Трамп готовий поговорити щодо цього питання з президентом Тайваню Лай Цінде.

Про це повідомляє Politico. Відповідне рішення може не сподобатись Китаю, адже КНР завжди негативно реагує на підтримку Тайваню.

"Я поговорю з ним. Я розмовляю з усіма. Ми добре контролюємо цю ситуацію", — заявив Трамп.

За його словами, Вашингтон "працюватиме над тайванським питанням". Проте як саме та чи є контакти з Китаєм щодо цього, Трамп не уточнив.

Зауважимо, що ця заява пролунала після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, на якій вони намагались налагодити контакти та піти від багатолітнього протистояння. Втім, втручання США у справи Тайваню може не сподобатись Китаю. Адже Пекін вважає Тайвань своєю територією та зазвичай негативно реагує на офіційні контакти Тайбея з американською владою.

Цікаво, що після зустрічі з Сі Цзіньпіном Трамп казав, що США поки не схвалюють продаж зброї Тайваню, використовуючи це як "переговорний інструмент" у діалозі з Китаєм. Після цього Лай Цінде закликав Вашингтон продовжити військову підтримку острова. На його думку, постачання американського озброєння необхідне для забезпечення "регіонального миру та безпеки".

Коли востаннє США контактували з Тайванем

Офіційно остання розмова Трампа з Цінде відбулась ще у 2016 році, коли лідер Тайваню вітав президента з перемогою на виборах. Однак з 1979 року, коли Вашингтон визнав уряд КНР замість Тайваню, прямих переговорів не відбувалось.

