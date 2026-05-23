"Ненавижу". Трамп неожиданно при всех пожаловался на жену Меланию (видео)

Первая леди США, оказалось, выставляет мужа в невыгодном свете

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме признался, что популярность и элегантность первой леди Мелании Трамп доставляют ему серьезные неудобства во время публичных мероприятий.

Необычный инцидент произошел на днях во время традиционного пикника в Белом доме для членов Конгресса, передает IBTimes UK. Перед выходом президента к законодателям и гостям обратилась Мелания Трамп. Когда настала очередь Трампа брать микрофон, он сразу же переключил внимание на яркое выступление супруги и ее умение держаться на сцене.

"Какая замечательная работа. И мне еще и выступать после этого? Ненавижу это! Мне никогда не нравилось следовать за нашей великой первой леди, потому что на ее фоне я выгляжу не так хорошо", — заявил Трамп под громкий смех собравшейся толпы.

Американский лидер добавил, что первая леди регулярно "затмевает" его на публике. При этом во время своего второго президентского срока Мелания ведет относительно закрытый образ жизни, однако каждое ее редкое появление на публике вызывает огромный ажиотаж в СМИ.

Пользуясь случаем, Трамп также похвастался коммерческим успехом супруги. Он отметил, что недавний документальный фильм "Мелания" после официального релиза сразу занял первое место по просмотрам на платформе Amazon Prime Video. Однако ранее компанию обвинили в попытке купить расположение президента США через финансирование фильма о его жене.