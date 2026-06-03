США отменили ограничения в отношении болгарского бизнесмена Манолева после пересмотра дела
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Администрация Трампа сняла ограничения в отношении болгарского предпринимателя и бывшего замминистра экономики Болгарии Александра Манолева, введенные в 2021 году. Государственный департамент подтвердил эту информацию изданию The Pavlovic Today.
Манолева была внесена в список по Section 7031(c) — положению, позволяющему ограничивать въезд в США отдельным иностранным должностным лицам и членам их семей. Вместе с ним под ограничения попали его жена и трое детей. Дело было пересмотрено в рамках более широкого анализа отдельных решений предыдущей администрации.
По данным издания, проверяется, все ли подобные решения основывались исключительно на вопросах национальной безопасности и борьбы с коррупцией.