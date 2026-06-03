США скасували обмеження щодо болгарського бізнесмена Манолева після перегляду справи

Адміністрація Трампа зняла обмеження щодо болгарського підприємця та колишнього заступника міністра економіки Болгарії Олександра Манолева, запроваджені у 2021 році. Державний департамент підтвердив цю інформацію виданню The Pavlovic Today.

Манолева було внесено до списку за Section 7031(c) — положенням, яке дозволяє обмежувати в’їзд до США окремим іноземним посадовцям та членам їхніх сімей. Разом із ним під обмеження потрапили його дружина та троє дітей. Справу було переглянуто в межах ширшого аналізу окремих рішень попередньої адміністрації.

Олександр Манолев

За даними видання, перевіряється чи всі подібні рішення ґрунтувалися виключно на питаннях національної безпеки та боротьби з корупцією.