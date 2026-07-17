Три года девушка находилась в депрессии

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Дочь главной стюардессы рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" потеряла маму ровно 12 лет назад, 17 июля 2014 года, когда россияне сбили этот самолет ракетой. Произошедшее в украинском небе навсегда изменило судьбу малазийской девушки и сотен других людей из разных уголков мира.

К годовщине трагедии "Телеграф" решил рассказать щемящую историю Дияны Язиры. Потеряв маму 15-летняя девушка прошла через тяжелое отчаяние и нежелание жить, но смогла преодолеть апатию и осуществить мечту матери, став успешным адвокатом.

Дияна стала юристкой, как они мечтали с мамой. Фото: FMT Lifestyle

На борту авиалайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа из 17 стран мира. Ни один из них не выжил после того, как россияне поразили самолет ракетой из зенитного ракетного комплекса "Бук". Оружие принадлежало 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ.

Пуск ракеты был осуществлен из района вблизи Тореза, на тот момент находившегося под контролем пророссийских боевиков. По результатам судебного разбирательства в Нидерландах четырех человек заочно признали виновными в причастности к катастрофе и осудили. Однако Россия продолжает отрицать свою причастность к сбитию самолета и убийству почти 300 человек.

Дияна Язира — от отчаяния до исполнения мечты

Мать Дианы, Дора Шахила Кассим, работала старшей бортпроводницей и была для дочери не только опорой, но и лучшей подругой. Дора сама воспитывала дочь.

Маленькая Дияна с мамой. Фото: FMT Lifestyle

Девушка узнала о трагедии в школе-интернате. Она не могла поверить, что мамы, которая должна была забрать ее на выходные, больше нет. По словам Дияны, после гибели матери у нее не было сил учиться, это длилось до 18 лет. В этот период девочка жила у разных родственников, постоянно переезжая.

"Я была в действительно темном месте. Я получала экзаменационный билет, отодвигала его в сторону и просто спала. Моей мамы уже не было рядом, поэтому я просто думала: какой смысл мне продолжать жить?", — рассказала девушка.

Однако со временем Дияна смогла найти в себе силы жить дальше. Опорой для нее стали слова матери, которая всегда в шутку говорила, что дочь станет юристом.

Дияна стала одной из лучших студенток на подготовительной программе и завоевала стипендию на обучение праву в Великобритании. Она закончила учебу и стала адвокатом. Более того, девушка смогла найти в себе силы выбрать прощение, она не стремится к мести. Однако боль из-за потери мамы продолжает жить в ее сердце, иногда очень больно напоминая об утрате.

Девушка смогла жить дальше и освободить сердце от желания мести. Фото: FMT Lifestyle

"Недавно коллега предложила мне мангустин, и я начала рыдать, потому что это был мой любимый фрукт, а мама приносила его домой килограммами", – поделилась девушка.

Кроме того, Дияна начала бояться полетов. Во время взлета или посадки девушка не могла сдержать крика. Однако с годами она научилась лучше с этим справляться.

Это лишь одна из трагических историй о разбитых судьбах и пустоте, которую россияне одной ракетой оставили в сердцах тысяч людей. Россия продолжает делать это – убивать и калечить украинцев на нашей земле.

Как сообщал "Телеграф", Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИСАО) о своей причастности к сбитию рейса MH17. РФ обвинила ИСАО и страны Запада в "предвзятости и неучтении аргументов российской стороны" по делу об авиакатастрофе.