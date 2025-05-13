ICAO признала, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) окончательно поставил точку в деле поисков виновника трагедии пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17), сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Организация по итогам рассмотрения всех доказательств признала Россию виновной в уничтожении самолета и попытке скрыть доказательства преступления.

Об этом сообщило правительство Нидерландов. Отмечается, что в решении ICAO указано: Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, подтверждающую правоту Нидерландов и Австралии, в 2022 году возбудивших дело против российского режима.

"Я приветствую решение Совета ICAO, в первую очередь для родственников жертв рейса MH17. Это решение не может убрать их горе и страдания, но оно является важным шагом на пути к истине, справедливости и подотчетности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий", – прокомментировал приговор министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что также приветствует вывод, сделанный ICAO. Он отметил, что приговор демонстрирует, что, несмотря на попытки России скрыть причастность к преступлению, правда выйдет на поверхность.

"Я приветствую важный вывод Совета ICAO, который подтверждает ответственность России за сбивание самолета рейса МН17. Это еще один шаг к возобновлению справедливости по этому преступлению. И четкий сигнал: независимо от того, сколько денег и усилий Россия вкладывает во ложь, чтобы скрыть свои преступления, правда побеждает, и справедливость побеждает", — сказал он.

Пассажирский самолет, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17), был сбит на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года во время рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа – всего 298 человек. Международная следственная группа в составе 5 стран (Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина) пришла к выводу, что самолет был сбит ЗРК "Бук", принадлежащий российской 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО – причем решение на передачу террористам "ДНР" принимал Путин лично.

Россия пыталась всячески скрыть свою причастность, параллельно обвиняя Украину. Но, несмотря на это, 17 ноября 2022 года в Нидерландах был вынесен приговор по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17. Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета и убийстве пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. "Телеграф" рассказывал, что нужно знать о деле.