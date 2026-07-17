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У 15 років світ зупинився: історія дочки загиблої над Донбасом стюардеси MH17, яка відмовилась від помсти

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Мама Діяни Язіри загинула в небі над Україною Новина оновлена 17 липня 2026, 10:43
Мама Діяни Язіри загинула в небі над Україною

Три роки дівчина перебувала у депресії

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Донька головної стюардеси рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", втратила маму рівно 12 років тому, 17 липня 2014 року, коли росіяни збили цей літак ракетою. Те, що сталося в українському небі, назавжди змінило долю малайзійської дівчини та сотень інших людей з різних куточків світу.

До роковин трагедії "Телеграф" вирішив розповісти щемливу історію Діяни Язіри. Втративши маму 15-річна тоді дівчина пройшла через важкий розпач та небажання жити, але змогла подолати апатію та здійснити мрію матері, ставши успішною адвокаткою.

Діяна Язіра втратила мати, коли РФ збила літак рейсу MH17
Діяна стала юристкою, як вони мріяли з мамою. Фото: FMT Lifestyle

Як відомо, на борту авіалайнера перебували 298 пасажирів і членів екіпажу з 17 країн світу. Жоден з них не вижив після того, як росіяни уразили літак ракетою із зенітного ракетного комплексу "Бук". Зброя належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил РФ.

Пуск ракети було здійснено з району поблизу Тореза, що на той момент перебував під контролем проросійських бойовиків. За результатами судового розгляду в Нідерландах чотирьох осіб заочно визнали винними у причетності до катастрофи та засудили. Проте Росія продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака та вбивства майже 300 людей.

Діяна Язіра — від розпачу до здійснення мрії мами

Мати Діяни, Дора Шахіла Кассім, працювала старшою бортпровідницею та була для доньки не лише опорою, а й найкращою подругою. Дора сама виховувала доньку.

Діяна Язіра втратила мати, коли РФ збила літак рейсу MH17
Маленька Діяна з мамою. Фото: FMT Lifestyle

Дівчина дізналася про трагедію в школі-інтернаті. Вона не могла повірити, що мами, яка мала забрати її на вихідні, більше немає. За словами Діяни, після загибелі матері вона не мала сил вчитися, це тривало до 18 років. У цей період дівчинка жила у різних родичів, постійно переїжджаючи.

"Я була у справді темному місці. Я отримувала екзаменаційний білет, відсувала його вбік і просто спала. Моєї мами вже не було поруч, тому я просто думала: який сенс мені продовжувати жити?", — розповіла дівчина.

Однак згодом Діяна змогла віднайти в собі сили жити далі. Опорою для неї стали слова матері, яка завжди жартома казала, що донька стане юристом.

Діяна стала однією з найкращих студенток на підготовчій програмі та виборола стипендію на навчання праву у Великій Британії. Вона закінчила навчання та стала адвокаткою. Ба більше, дівчина змогла знайти в собі сили обрати прощення, вона не прагне помсти. Однак біль через втрату мами продовжує жити в її серці, інколи дуже боляче нагадуючи про втрату.

Діяна Язіра втратила мати, коли РФ збила літак рейсу MH17
Дівчина змогла жити далі та звільнити серце від бажання помсти. Фото: FMT Lifestyle

"Нещодавно колега запропонувала мені мангустин, і я почала ридати, бо це був мій улюблений фрукт, а мама приносила його додому кілограмами", – поділилася дівчина.

Крім того, Діяна почала боятися польотів. Під час зльоту чи посадки дівчина не могла стримати крику. Однак з роками вона навчилася краще з цим справлятися.

Це лише одна з трагічних історій про розбиті долі та порожнечу, яку росіяни однією ракетою залишили в серцях тисяч людей. Росія продовжує робити це — вбивати та калічити українців на нашій землі.

Як розповідав "Телеграф", Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17. РФ звинуватила ІСАО та країни Заходу в "упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони" у справі щодо авіакатастрофи.

Теги:
#Росія #Катастрофа #MH17 #Стюардеса #Донька