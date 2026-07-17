У 15 років світ зупинився: історія дочки загиблої над Донбасом стюардеси MH17, яка відмовилась від помсти

Три роки дівчина перебувала у депресії

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Донька головної стюардеси рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", втратила маму рівно 12 років тому, 17 липня 2014 року, коли росіяни збили цей літак ракетою. Те, що сталося в українському небі, назавжди змінило долю малайзійської дівчини та сотень інших людей з різних куточків світу.

До роковин трагедії "Телеграф" вирішив розповісти щемливу історію Діяни Язіри. Втративши маму 15-річна тоді дівчина пройшла через важкий розпач та небажання жити, але змогла подолати апатію та здійснити мрію матері, ставши успішною адвокаткою.

Діяна стала юристкою, як вони мріяли з мамою. Фото: FMT Lifestyle

Як відомо, на борту авіалайнера перебували 298 пасажирів і членів екіпажу з 17 країн світу. Жоден з них не вижив після того, як росіяни уразили літак ракетою із зенітного ракетного комплексу "Бук". Зброя належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил РФ.

Пуск ракети було здійснено з району поблизу Тореза, що на той момент перебував під контролем проросійських бойовиків. За результатами судового розгляду в Нідерландах чотирьох осіб заочно визнали винними у причетності до катастрофи та засудили. Проте Росія продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака та вбивства майже 300 людей.

Діяна Язіра — від розпачу до здійснення мрії мами

Мати Діяни, Дора Шахіла Кассім, працювала старшою бортпровідницею та була для доньки не лише опорою, а й найкращою подругою. Дора сама виховувала доньку.

Маленька Діяна з мамою. Фото: FMT Lifestyle

Дівчина дізналася про трагедію в школі-інтернаті. Вона не могла повірити, що мами, яка мала забрати її на вихідні, більше немає. За словами Діяни, після загибелі матері вона не мала сил вчитися, це тривало до 18 років. У цей період дівчинка жила у різних родичів, постійно переїжджаючи.

"Я була у справді темному місці. Я отримувала екзаменаційний білет, відсувала його вбік і просто спала. Моєї мами вже не було поруч, тому я просто думала: який сенс мені продовжувати жити?", — розповіла дівчина.

Однак згодом Діяна змогла віднайти в собі сили жити далі. Опорою для неї стали слова матері, яка завжди жартома казала, що донька стане юристом.

Діяна стала однією з найкращих студенток на підготовчій програмі та виборола стипендію на навчання праву у Великій Британії. Вона закінчила навчання та стала адвокаткою. Ба більше, дівчина змогла знайти в собі сили обрати прощення, вона не прагне помсти. Однак біль через втрату мами продовжує жити в її серці, інколи дуже боляче нагадуючи про втрату.

Дівчина змогла жити далі та звільнити серце від бажання помсти. Фото: FMT Lifestyle

"Нещодавно колега запропонувала мені мангустин, і я почала ридати, бо це був мій улюблений фрукт, а мама приносила його додому кілограмами", – поділилася дівчина.

Крім того, Діяна почала боятися польотів. Під час зльоту чи посадки дівчина не могла стримати крику. Однак з роками вона навчилася краще з цим справлятися.

Це лише одна з трагічних історій про розбиті долі та порожнечу, яку росіяни однією ракетою залишили в серцях тисяч людей. Росія продовжує робити це — вбивати та калічити українців на нашій землі.

Як розповідав "Телеграф", Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17. РФ звинуватила ІСАО та країни Заходу в "упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони" у справі щодо авіакатастрофи.