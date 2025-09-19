Россия продолжает лгать по поводу собственной вины в убийстве 298 человек, находившихся в самолете MH17

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИСАО) о своей причастности к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года. РФ обвиняет ИСАО и страны Запада в предвзятости и неучтении аргументов российской стороны по делу об авиакатастрофе.

Как сообщило Министерство иностранных дел России, российская сторона оспорила решение Совета Международной организации гражданской авиации по всем аспектам: по основаниям юрисдикции, применявшемуся праву фактологией, а также из-за якобы "роковых нарушений процедуры".

Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН выявит исключительно беспристрастный подход по этому резонансному делу, — говорится в заявлении МИД РФ

Следует отметить, что Россия имеет право обжаловать решение ICAO о своей причастности к сбитию рейса MH17, поскольку является членом этой организации. Россия делает это для затягивания процесса, создания видимости "правовой борьбы" и дискредитации решения международных институтов.

Катастрофа рейса MH17 — что известно

В июле 2014 года в небе над Донецкой областью потерпел крушение лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Борт выполнял рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, все находившиеся в самолете 298 человек погибли.

Международное расследование пришло к выводу, что самолет сбила ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", который российские военные разместили вблизи города Шахтерск. В 2022 году суд признал виновными в уничтожении лайнера ряд российских военных и членов террористической организации "ДНР", в том числе террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

В июле 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за сбивание рейса MH17 и за многочисленные нарушения прав человека во время войны. Однако в РФ заявили, что не признают решение ЕСПЧ.

Как сообщал "Телеграф", международная следственная группа в составе 5 стран (Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина) пришла к выводу, что самолет был сбит ЗРК "Бук", принадлежащий российской 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО – причем решение на передачу террористам "ДНР" принимал Путин лично.