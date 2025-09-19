Укр

Россия обжаловала в суде ООН причастность к сбитию рейса МН17. Заявила о "фатальных нарушениях"

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самолет MH17, все пассажиры которого погибли
Самолет MH17, все пассажиры которого погибли. Фото Коллаж "Телеграф"

Россия продолжает лгать по поводу собственной вины в убийстве 298 человек, находившихся в самолете MH17

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИСАО) о своей причастности к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года. РФ обвиняет ИСАО и страны Запада в предвзятости и неучтении аргументов российской стороны по делу об авиакатастрофе.

Как сообщило Министерство иностранных дел России, российская сторона оспорила решение Совета Международной организации гражданской авиации по всем аспектам: по основаниям юрисдикции, применявшемуся праву фактологией, а также из-за якобы "роковых нарушений процедуры".

Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН выявит исключительно беспристрастный подход по этому резонансному делу, — говорится в заявлении МИД РФ

Следует отметить, что Россия имеет право обжаловать решение ICAO о своей причастности к сбитию рейса MH17, поскольку является членом этой организации. Россия делает это для затягивания процесса, создания видимости "правовой борьбы" и дискредитации решения международных институтов.

Катастрофа рейса MH17 — что известно

В июле 2014 года в небе над Донецкой областью потерпел крушение лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Борт выполнял рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, все находившиеся в самолете 298 человек погибли.

Международное расследование пришло к выводу, что самолет сбила ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", который российские военные разместили вблизи города Шахтерск. В 2022 году суд признал виновными в уничтожении лайнера ряд российских военных и членов террористической организации "ДНР", в том числе террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

В июле 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за сбивание рейса MH17 и за многочисленные нарушения прав человека во время войны. Однако в РФ заявили, что не признают решение ЕСПЧ.

Как сообщал "Телеграф", международная следственная группа в составе 5 стран (Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина) пришла к выводу, что самолет был сбит ЗРК "Бук", принадлежащий российской 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО – причем решение на передачу террористам "ДНР" принимал Путин лично.

Теги:
#Россия #ООН #Суд #Самолет #MH17