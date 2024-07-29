Команда поступила из ОП? Червинский об обмене ключевого свидетеля по делу малайзийского MH17

Спецам СБУ удалось вывезти Цемаха с временно оккупированной территории Украины в 2019 году

Разведчик Роман Червинский, ранее поделившийся деталями дела, по которому оказался за решеткой, рассказал, почему в 2019 году Украина обменяла одного из важных подозреваемых по делу о расследовании уничтожения малайзийского "Боинга". Речь о Владимире Цемахе, бывшем командире ПВО города Снежное, которого и подозревают в сбитии самолета MH17 над Донецкой областью в июле 2014 года.

Детали дела Червинский рассказал в интервью "Украинской правде". Вывоз с оккупированной территории Украины Владимира Цемаха был хорошо реализованной спецоперацией СБУ.

"Тогда очень хорошо все получилось. И можно было его использовать более качественно. Он был ценным свидетелем. Нидерланды для того, чтобы его переманить, открывали магазин по продаже золотых изделий в Одессе, потому что его дочь занималась такой торговлей в Донецке и они предлагали ей подарить этот магазин, потому что хотели, чтобы она перевербовала своего отца уехать", — рассказал Червинский.

Он отметил, что специалистам СБУ удалось вывезти Цемаха с временно оккупированной территории Украины. Напомним, произошло это в 2019 году. По словам Червинского, подозреваемый находился "у нас под арестом и готов был давать показания".

"Но прибывший к нему адвокат пообещал, что его обменяют в ближайшее время, в первый же обмен. И это не то, что уменьшило его желание говорить — он вообще перестал говорить и ждал этого обмена", — рассказал разведчик.

По его словам, тогда в СБУ была создана группа следователей, расследовавших сбитие Боинга. Они входили в международную группу расследователей, где находились представители Нидерландов.

"Баканов хотел поменять Цемаха, но представители Нидерландов его убедили, что не надо этого делать. Баканов сказал, что дальше будет заниматься этим вопросом Ермак", — рассказал в интервью Червинский, а затем добавил, что глава Офиса президента Андрей Ермак сказал следователям: "Хорошо, перенесем передачу Цемаха на декабрь. Вы работайте с ним, как вам и нужно было".

Однако, как утверждает Червинский, Андрей Ермак впоследствии лично дал команду подготовить Цемаха для передачи в сентябре.

Напомним, 5 сентября 2019 года суд отпустил Владимира Цемаха из-под ареста, а 7 сентября был передан в Россию в рамках обмена пленными.

Владимир Цемах

Пророссийский боевик террористической организации "Донецкая народная республика", коллаборант, бывший советский военный.

В 2014 — командир роты противовоздушной обороны так называемой "ДНР" в городе Снежное, участвовал в боевых действиях в районе, откуда был сбит Boeing 777 рейса MH17.

27 июня 2019 года в рамках спецоперации СБУ Цемах был задержан в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире во временно оккупированном Снежном и вывезен на контролируемую Украиной территорию через Марьинку. По данным издания "Петр и Мазепа", операция готовилась силами Контрразведки СБУ в течение 2 лет: задержание и вывоз осуществляли также агенты — предварительно завербованные в России граждане Украины. Впоследствии также сообщили, что в операции по задержанию Цемаха участвовала также военная разведка Украины.

Владимир Цемах в суде

28 июня Цемах был доставлен в Киев, а на следующий день Шевченковский районный суд города Киева арестовал его на два месяца. К делу Цемаха значительный интерес проявила прокуратура Нидерландов, которая считает Цемаха ценным свидетелем в расследовании ущерба малайзийскому "Боингу".

7 сентября 2019 был передан в Россию в рамках обмена пленными в формате "35 на 35". 10 сентября 2019 года Цемах вернулся на временно оккупированные территории ОРДЛО.

3 декабря СБУ объявила Цемаха в розыск. Указано, что датой исчезновения считается 23 сентября, а мера пресечения ему не избиралась. По требованию Нидерландов по выдаче Цемаха представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для этого "отсутствует убедительная доказательная база". По ее словам, прокуратура Нидерландов Цемаха не была объявлена в розыск, и не была внесена в базу Интерпола для розыска.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Роману Червинскому, которого, в частности, обвиняют в превышении полномочий при попытке украсть российский самолет, избрали новую меру пресечения. Судья не удовлетворил просьбу адвокатов.