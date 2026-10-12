Мелания пристыдила собственного мужа: Трамп не сдержался на людях (видео)

Глава Белого дома раскрыл неожиданную деталь отношений с женой

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Дональд Трамп неожиданно рассказал, что его жена недовольна его поведением. По словам американского президента, Мелания считает его некоторые жесты неэлегантными и неподходящими для главы государства.

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Рассказ главы Белого дома удивил пользователей соцсетей. Их заинтересовало и содержание беседы, и то, как первая леди обращается к мужу, передает издание irishstar.

Фото: Getty Images

В субботу, 10 октября, на предвыборном митинге в Кларксвилле, штат Теннесси, американский лидер говорил о внешней политике и экономике, а затем неожиданно заговорил о жене. Политический блогер Acyn Torabi обратил внимание, что именно тогда Трамп сделал признание, которое вызвало вопросы у пользователей сети.

"Знаете, моей жене не нравится, когда я это делаю", – рассказал президент. По его словам, Мелания спрашивает, обязательно ли ему сопровождать свои слова определенными жестами, а именно, когда он поднимает руки вверх и двигает кулаками.

Trump: My wife hates when I do this, “Sir, you know…” https://t.co/8bTcDeK6rb — Acyn (@Acyn) October 10, 2026

"Она говорит, что: "Сэр, это совсем не элегантно. Это не по-президентски", – заявил Трамп. На замечания жены он ответил: "Может, это и не президентский результат, но я одержал убедительную победу на выборах".

Реакция соцсетей

После публикации видео в соцсети X пользователи обсудили жесты Трампа и одну неожиданную деталь его рассказа. Зрителей заинтриговало, что Мелания обращается к собственному мужу со словом "сэр":

"Не могу поверить, что Мелания называет его сэром"

"Ваша жена называет вас сэром? Похоже на любящий брак"

"Не могу поверить, что Мелания называет его сэром"

"Ваша жена называет вас сэром? Похоже на любящий брак"

Напомним, что это уже не первый случай, когда политик пренебрежительно отзывается о Мелании. На днях американцы раскритиковали Трампа за неуважение к жене.