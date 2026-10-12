Мелания пристыдила собственного мужа: Трамп не сдержался на людях (видео)
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Глава Белого дома раскрыл неожиданную деталь отношений с женой
Дональд Трамп неожиданно рассказал, что его жена недовольна его поведением. По словам американского президента, Мелания считает его некоторые жесты неэлегантными и неподходящими для главы государства.
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Рассказ главы Белого дома удивил пользователей соцсетей. Их заинтересовало и содержание беседы, и то, как первая леди обращается к мужу, передает издание irishstar.
В субботу, 10 октября, на предвыборном митинге в Кларксвилле, штат Теннесси, американский лидер говорил о внешней политике и экономике, а затем неожиданно заговорил о жене. Политический блогер Acyn Torabi обратил внимание, что именно тогда Трамп сделал признание, которое вызвало вопросы у пользователей сети.
"Знаете, моей жене не нравится, когда я это делаю", – рассказал президент. По его словам, Мелания спрашивает, обязательно ли ему сопровождать свои слова определенными жестами, а именно, когда он поднимает руки вверх и двигает кулаками.
Trump: My wife hates when I do this, “Sir, you know…” https://t.co/8bTcDeK6rb— Acyn (@Acyn) October 10, 2026
"Она говорит, что: "Сэр, это совсем не элегантно. Это не по-президентски", – заявил Трамп. На замечания жены он ответил: "Может, это и не президентский результат, но я одержал убедительную победу на выборах".
Реакция соцсетей
После публикации видео в соцсети X пользователи обсудили жесты Трампа и одну неожиданную деталь его рассказа. Зрителей заинтриговало, что Мелания обращается к собственному мужу со словом "сэр":
- "Не могу поверить, что Мелания называет его сэром"
- "Ваша жена называет вас сэром? Похоже на любящий брак"
Напомним, что это уже не первый случай, когда политик пренебрежительно отзывается о Мелании. На днях американцы раскритиковали Трампа за неуважение к жене.