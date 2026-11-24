Среди раненых двое детей, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате которых погибли 2 человека и еще 22 получили ранения. Раненым детям 6 и 16 лет.

По состоянию на 7:20 количество раненых выросло до 30. Среди пострадавших детей — младенец.

О последствиях ударов сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. В городе повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Российские удары повредили автомобили возле жилых домов в Запорожье

"Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка", – сообщил Михаил Семикин.

Во время обстрела Запорожья частично разрушило пятиэтажку

В части дома обрушились внешние стены.

Спасатели работают среди обломков здания в Запорожье

В Киеве звучали взрывы, в Виннице произошел пожар

В Киеве воздушную тревогу объявили 24 ноября в 02:01. К столице направлялись российские реактивные дроны, в частности со стороны Броваров. Через несколько минут в городе услышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

Местные мониторинговые сообщества сообщали, что беспилотники пытались атаковать энергетические объекты.

В Виннице, по предварительным данным, после сбития российского беспилотника возник пожар. Пострадавших нет, на месте работают спасатели.

Реактивная "Герань-5" совершила небольшое турне по Польше

Беспилотник пролетел над Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областями, после чего пересек границу с Польшей, сообщают мониторинговые каналы.

Польша активировала системы ПВО из-за атаки РФ на украинские регионы у границы

На территории Польши дрон пролетел над Бердыщем, Дорогуском, Бусенцем, Лещанами и Бжезном и сделал круг. Затем он вернулся в Украину, где его в последний раз зафиксировали на Волыни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки в Дымере. Там погибли 11 человек. Из-под завалов удалось спасти только двоих.