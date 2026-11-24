Российские дроны атаковали Украину и залетели в Польшу: что известно о ночных ударах
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Среди раненых двое детей, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь
Российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате которых погибли 2 человека и еще 22 получили ранения. Раненым детям 6 и 16 лет.
По состоянию на 7:20 количество раненых выросло до 30. Среди пострадавших детей — младенец.
О последствиях ударов сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. В городе повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.
"Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка", – сообщил Михаил Семикин.
В части дома обрушились внешние стены.
В Киеве звучали взрывы, в Виннице произошел пожар
В Киеве воздушную тревогу объявили 24 ноября в 02:01. К столице направлялись российские реактивные дроны, в частности со стороны Броваров. Через несколько минут в городе услышали взрывы и работу противовоздушной обороны.
Местные мониторинговые сообщества сообщали, что беспилотники пытались атаковать энергетические объекты.
В Виннице, по предварительным данным, после сбития российского беспилотника возник пожар. Пострадавших нет, на месте работают спасатели.
Реактивная "Герань-5" совершила небольшое турне по Польше
Беспилотник пролетел над Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областями, после чего пересек границу с Польшей, сообщают мониторинговые каналы.
На территории Польши дрон пролетел над Бердыщем, Дорогуском, Бусенцем, Лещанами и Бжезном и сделал круг. Затем он вернулся в Украину, где его в последний раз зафиксировали на Волыни.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки в Дымере. Там погибли 11 человек. Из-под завалов удалось спасти только двоих.